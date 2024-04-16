По информации службы по чрезвычайным ситуациям, полная ликвидация пожара в историческом здании биржи в Копенгагене займет еще примерно сутки. На месте происшествия задействованы около 200 пожарных и полицейских. Ожидается, что в ближайшие часы пожарные смогут взять огонь под контроль.

«Очень сложно попасть внутрь здания, есть риск обвала конструкций, но можно гарантированно сказать, что мы не допустим распространения пламени на южную часть здания», – прокомментировал представитель экстренных служб Франк Трир Андерсен.

Пожар в историческом здании биржи Берсен в Копенгагене, начавшийся примерно в 7:30 утра по местному времени, привел к серьезным разрушениям. Огонь сильно повредил часть здания, включая его знаменитый спиральный шпиль, который в итоге обрушился. Внутри здания произошло обрушение перекрытий между этажами, в то время как внешние стены еще удерживаются, хотя их состояние вызывает опасения у спасателей.

В процессе тушения пламени из здания были эвакуированы десятки картин, однако не все артефакты удалось спасти.

В связи с пожаром, пресс-служба королевской семьи Дании сообщила об отмене торжественной части празднования 84-летия королевы Маргрете II.

Здание биржи в Копенгагене, построенное в период с 1619 по 1640 годы по заказу короля Кристиана IV, было одним из архитектурных символов города. Расположенное в центре Копенгагена рядом с датским парламентом и дворцом Кристиансборг, оно долгое время служило местом для Датской торгово-промышленной палаты. На момент пожара здание находилось на стадии реконструкции.