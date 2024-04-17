Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием о толерантности и прагматизме в отношении языковой динамики в Казахстане. В обращении к соотечественникам он призвал их проникнуться «духом инклюзивности и понимания», а не поддаваться искушению разжигать «ненужную истерию» вокруг русского языка.

Президент подчеркнул, что в республике казахский и русский языки имеют статус официальных, что подчеркивает их равное положение.

«Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим, это глупость», — подчеркнул Токаев.

«Как удобно, так и надо говорить. Сейчас молодежь владеет и государственным, и русским, и английским, и другими языками. И это хорошо», — уточнил политик, говоря о статусе русского языка в стране.

Эта многоязыковая реальность, по словам Токаева, стала свидетельством открытости Казахстана к языковому разнообразию.

Кроме того, президент заявил о необходимости ввести практические меры по укреплению роли казахского языка в повседневной жизни. Он подчеркнул важность инициатив для органичного включения казахского языка в различные сферы общества без принуждения. Такой подход, по его мнению, необходим для воспитания чувства принадлежности и идентичности среди граждан Казахстана.

Президент также затронул спорный вопрос о «языковых патрулях», осуждая их действия как провокационные «по заданию спецслужб». Он указал на случаи, когда конфликты возникали из-за языковых барьеров в коммерческих условиях, и призвал решать такие проблемы через диалог и взаимопонимание, а не конфронтацию.

В 2021 году в Казахстане возникли так называемые «языковые патрули»: молодые люди заходили в магазины и кафе, требуя от их сотрудников общаться только на казахском языке, снимая ситуацию на видео.

На одного из активистов патрулей Куата Ахметова в 2021 году завели уголовное дело. МВД Казахстана обвинило его в разжигании национальной розни. Адвокат Ахметова позже сообщил, что его подзащитный покинул республику и уехал в Украину.