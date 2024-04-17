Израильские военные приняли решение о том, каким будет контрудар по Ирану и его союзникам, однако пока не утвердили сроки нападения, пишет израильская газета The Jerusalem Post (JPost) со ссылкой на источники.

Издание отмечает: сроки могут сдвинуться из-за всех необходимых сложных приготовлений и меняющейся обстановки, а также из-за давления западных партнеров Израиля.

Однако сам факт, что военные смогли договориться об ударе, свидетельствует о том, что Израиль все же настроен нанести ответный удар, несмотря на призывы США, Великобритании и других западных стран. Газета уточняет, что Израиль будет стремиться нанести сдержанный удар, чтобы избежать перерастания в региональную войну.

Начальник израильского Генштаба Герци Халеви намекнул, что удар по Ирану «‎неизбежен‎»‎. При этом он отметил, что военные хотят «‎дать гражданам возможность прожить эту неделю Песаха почти как обычно‎»‎. То есть Израиль не будет спешить с ударом и наносить его в течение ближайшей недели, уточняет газета.

Однако JPost допускает, что слова Халеви — часть уловки, чтобы заставить Иран и его союзников ослабить бдительность, и что на самом деле Израиль может нанести удар уже в ближайшие дни.

Предполагаемые варианты нападения варьируются, пишет газета. Израильское руководство рассматривает вариант нанести удар по ядерным объектам Ирана либо провести точечные убийства конкретных сотрудников Революционной гвардии за границей. Или же возможно сочетание некоторых из вышеперечисленных вариантов с крупной кибератакой по иранским ядерным объектам.

Израиль в 2010 году предположительно уже заражал компьютеры иранского научного центра в Бушере вирусом Stuxnet, который вывел из строя 1000 из 9000 центрифуг для обогащения урана. Другие источники издания указывают на то, что Израиль намерен задействовать ВВС. Министр обороны Израиля Йоав Галант 16 апреля намекнул на этот вариант, отметив: «Небо Ближнего Востока открыто для израильских ВВС».