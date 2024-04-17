Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 16 апреля единогласно проголосовала за резолюцию, призывающую арестовать замороженные активы РФ и использовать их для фонда восстановления Украины.

ПАСЕ заявила, что в соответствии с принципами международного права «государство-агрессор, Российская Федерация, обязано предоставить полную компенсацию за ущерб, потери и вред, причиненные его противоправными действиями, включая разрушение инфраструктуры, гибель людей и экономические трудности».

«Согласно международному праву, страны имеют право принимать контрмеры против государства, серьезно нарушившего международное право. Пришло время странам-членам Совета Европы перейти от санкций к контрмерам», — заявил ранее комитет ПАСЕ, добавив, что легитимность таких контрмер остается «неоспоримой».

Западные партнеры Украины и другие союзники заморозили около 300 млрд долларов российских активов после начала войны в 2022 году. Около двух третей из них хранятся в бельгийской финансовой компании Euroclear.

В то время как некоторые партнеры, например США, настаивают на перечислении этих средств напрямую Киеву, страны ЕС проявляют нерешительность. Вместо этого европейские страны работают над планом использования прибыли от замороженных активов для финансирования обороны Украины.

По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в 486 млрд долларов в течение 10 лет.