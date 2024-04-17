Недавний израильский авиаудар по зданию иранского консульства в Дамаске и последующий ответный удар Ирана по Израилю с использованием ракет и БПЛА значительно усилили напряженность в отношениях между двумя странами.

В ночь на 14 апреля, согласно официальному заявлению Революционной гвардии Ирана, военно-воздушные силы нанесли серию ударов по нескольким целям на израильской территории с использованием беспилотников и ракет в ответ на убийство командиров сил «Кудс» в Дамаске 1 апреля.

Что здесь примечательно, так это то, что Иран впервые совершил атаку на Израиль со своей территории в ответ на открытое нападение Израиля на иранское дипломатическое здание. Итак, что стоит за обострением в отношениях между Ираном и Израилем, привлекшим внимание мировой общественности и готовится ли регион к новому витку конфликта?

Предыстория ирано-израильской напряженности

Предполагается, что начало продолжающегося скрытого конфликта между Ираном и Израилем связано с тайными операциями Израиля на территории Ирана, за которыми последовали целенаправленные убийства в Сирии. С 2020 года Иран стал свидетелем ряда подозрительных взрывов по всей стране, которые, по предположениям, могли быть организованы Моссадом. Один из самых известных случаев — взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе 2 июля 2020 года. Заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана относительно этого взрыва, в котором говорится о том, что причина установлена, однако будет раскрыта позже из соображений безопасности, только усилило подозрения в диверсионной операции.

Двусмысленные заявления иранского правительства, косвенные признания израильских официальных лиц, а также различные другие признаки указывают на высокую вероятность того, что взрыв на ядерном объекте в Натанзе был организован Моссадом. Учитывая значительное влияние и мощную разведывательную и оперативную инфраструктуру Моссада в Иране, такой сценарий выглядит вполне вероятным.

Действительно, были случаи, когда во время правления бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада был разоблачен сотрудник израильского отдела разведки Ирана, который оказался агентом Моссада, и впоследствии казнен. Похожие ситуации включают в себя случаи кражи и распространения за границей секретных документов, относящихся к ядерной программе Ирана, а также причастность Моссада к убийствам ключевых фигур в рамках ядерной программы этой страны. Все эти инциденты подчеркивают значительные возможности Моссада в проведении операций внутри Ирана. Как и в случае с убийством иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, до сих пор не задержаны лица, стоявшие за операциями израильской разведки на территории Ирана.

После этих диверсионных действий Израиль приступил к открытому преследованию и устранению высокопоставленных командиров иранских сил «Кудс», таких как Саид Рази Мусави, Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хадж Рахими. Эта серия диверсий и убийств подтвердила важный факт: несмотря на утверждения Ирана об обратном, он оказался значительно уязвимым с точки зрения разведки.

Убийство Саида Рази Мусави

Израильский воздушный удар, совершенный вблизи столицы Сирии, Дамаска, 25 декабря 2023 года, является наиболее значимым прецедентом, сопоставимым с нападением, произошедшим 1 апреля. В результате этого авиаудара погиб старший командир сил «Кудс» Саид Рази Мусави. Мусави предположительно стал мишенью из-за своей роли в поставках оружия и материальной поддержке ливанской «Хезболлы» и других проиранских группировок в Сирии. Он также был известен как друг командира Революционной гвардии Ирана Касема Сулеймани.

По информации ливанского телеканала Aljadeed, Саид Рази Мусави проживал в Сирии вместе со своей семьей в течение последних 30 лет и даже имел отдельную комнату в здании Министерства обороны Сирии. 27 декабря, через два дня после его убийства, бригадный генерал Рамадан Шариф, представитель Революционной Гвардии Ирана, заявил на пресс-конференции: «Мученик Рази в течение более 25 лет оказывал консультативную помощь и материально-техническую поддержку оси сопротивления в Сирии и Ливане». Это подчеркивает длительный период службы Мусави в силах «Кудс».

Данные о бригадном генерале Мохаммаде Резе Захеди и бригадном генерале Мохаммаде Хади Хадж Рахими, которые были убиты 1 апреля, свидетельствует о том, что они поддерживали тесные связи с Саидом Рази Мусави. На момент их гибели бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди занимал пост командующего силами «Кудс» в Сирии и Ливане, а бригадный генерал Мохаммад Хади Хадж Рахими там же занимал должность командующего по координации. Потеря этих двух высокопоставленных командиров в апреле является самым серьезным ударом по силам «Кудс» с момента убийства бывшего командующего Касема Сулеймани.

Силы «Кудс» как наиболее значимая сила сдерживания

Израиль рассматривает шиитские ополченческие организации, созданные под эгидой иранских сил «Кудс» на Ближнем Востоке, как потенциальную угрозу. Особенно обеспокоенность вызывают отношения этих организаций с ХАМАС. Для Ирана же «Кудс» и связанные с ними шиитские ополченческие формирования представляют собой ключевую оборонительную и сдерживающую силу.

Среди организаций, координируемых силами «Кудс», которые в официальном дискурсе Ирана называются «осью сопротивления», особенно выделяются ливанская «Хезболла», йеменское движение «Ансарулла», иракские организации «Бадр», «Асаиб Ахль аль-Хакк», и «Нуджаба». Силы «Кудс» были созданы в период ирано-иракской войны с целью осуществления военных операций на территории Ирака. В первые годы своего существования они в основном занимались оказанием различных форм помощи проиранским группировкам за рубежом, организацией иностранных граждан, проживающих в Иране, а также созданием зарубежных ячеек и организаций шиитских ополченцев.

В настоящее время «Кудс» являются самой мощной и авторитетной организацией, реализующей шиитскую геополитическую доктрину Ирана. Можно сказать, стратегии Ирана на Ближнем Востоке и в Северной Африке реализуются через эти силы. По сути, силы «Кудс» продолжают традицию экспорта зеленой революции. Нападая на старших командиров сил «Кудс», Израиль стремится разрушить отношения между Ираном и ХАМАС, а также ослабить самую важную силу сдерживания Ирана.

Региональная война неизбежна?

Политика геноцида, которую Израиль проводит в секторе Газа уже более шести месяцев, вызывает резонанс как в мире, так и в исламском регионе. Она уже мобилизовала все мусульманское общественное мнение и вновь сделала вероятными всевозможные военные сценарии на Ближнем Востоке. Один из таких сценариев предполагает усиление напряженности между Ираном и Израилем. Однако насколько серьезна эта перспектива и способно ли нападение Израиля на иранское консульство в Дамаске, за которым последовал ответный удар Ирана по Израилю, потенциально спровоцировать новый региональный конфликт?

Израиль уже давно и в открытую проводит операции против Ирана, и в последние годы он нанес Тегерану значительные потери, атакуя иранские объекты в Сирии. Согласно последним статистическим данным, опубликованным Сирийской обсерваторией по правам человека, в 2023 году Израиль провел в общей сложности 51 воздушный удар, включая с применением беспилотников, а также 25 ракетных ударов по Сирии. Эти 76 нападений были направлены на 154 здания и склады оружия, в результате которых погибли 152 человека и были ранены 154 человека, имеющих связи с Ираном. Израильские авиаудары в Сирии продолжались и в 2024 году: 22 удара БПЛА и авиации, а также 8 ракетных ударов были нанесены по 54 зданиям и складам оружия. Только за последние 3 месяца в результате этих атак погибли 123 человека.

За последние два года Иран последовательно проявлял осторожность в реагировании на эти нападения, стремясь предотвратить эскалацию и избежать конфликта с Израилем. Иран также воздерживался от принятия решительных шагов против Израиля в ответ на его диверсионные операции и убийства на иранской территории, принимая во внимание свои внутренние проблемы и дипломатические споры с различными странами.

Иранские лидеры осознают, что вступление в прямой военный конфликт с Израилем повлечет за собой значительные издержки, учитывая текущие обстоятельства. Таким образом до сих пор они предпочитали ограничивать конфликт с Израилем рамками риторических дебатов. Однако можно предположить, что позиция Израиля может свидетельствовать о стремлении к обострению конфликта и вовлечению Соединенных Штатов в военное противостояние.

Несмотря на сохранение высокого уровня военной риторики в отношении Соединенных Штатов и Израиля, осторожный подход Ирана стал особенно заметен после убийства Касема Сулеймани. Ответная атака Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля еще раз подчеркнула нежелание Ирана начинать полномасштабную войну с Соединенными Штатами и Израилем. Эта позиция проявляется прежде всего в характере атаки и заявлениях, сделанных высокопоставленными иранскими официальными лицами. Усилия Ирана по минимизации урона Израилю в результате нападения только подтверждают это. Объявление Ираном о нападении за 72 часа до его начала, за которым последовало проведение неэффективной операции, демонстрирует его стремление избегать прямой конфронтации с Израилем.

Последние события заставили Иран оказаться на критическом перепутье своей истории. Иран стремится избежать эскалации конфликта с Израилем до уровня полномасштабной войны. Однако отсутствие реакции Ирана на провокационные атаки со стороны Израиля может подорвать доверие сторонников к революционной пропаганде и военной риторике. Поэтому Иран сейчас стоит перед важным выбором: реагировать или оставаться пассивным. И он делает выбор в пользу взвешенного подхода в этом вопросе.

Можно утверждать, что агрессивное поведение Израиля связано с его стремлением превратить ирано-израильский конфликт в противостояние между США и Ираном. Корень враждебности Ирана к Израилю кроется в его желании использовать палестинский вопрос в своих целях, дабы оказать влияние на исламский мир. Иран рассматривает дело палестинцев не только как религиозный вопрос, а как полезный инструмент в борьбе за расширение своего влияния. Иранские лидеры стремятся сохранить свою легитимность, опираясь на боевые организации наподобие «Кудс» и консервативную базу внутри страны.

В контексте этого можно сделать вывод, что Ближний Восток движется к новому витку конфликта. Агрессия Израиля в секторе Газа и продолжающееся использование Ираном палестинской проблемы в качестве элемента революционной риторики вкупе с неэффективными атаками и пропагандой ставят регион на грань нового хаоса. По всей видимости, в этой суматохе не будет победителей, но пострадавших будет хоть отбавляй.