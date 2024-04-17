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Турция поддерживает членство Палестины в ООН
Дипломатические источники сообщают, что Турция является одним из самых активных сторонников полноправного членства Палестины в ООН. Ожидается, что Алжир внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции об этом, но США могут наложить вето
Турция поддерживает членство Палестины в ООН
Турция поддерживает полноправное членство Палестины в ООН / Others
17 апреля 2024 г.

Турция поддерживает полноправное членство Палестины в ООН. Об этом стало известно из дипломатических источников. Источники напомнили, что для полноправного членства требуется одобрение Совета Безопасности ООН (СБ ООН) и поддержка двух третей Генеральной Ассамблеи ООН, и указали на предстоящее 18 апреля заседание СБ ООН.

Дипломатические источники сообщили, что непостоянный член СБ ООН Алжир представит на этом заседании проект решения о полноправном членстве Палестины в ООН и инициирует процесс утверждения. Однако дипломатические источники отметили, что до сих пор этот вопрос не выносился на рассмотрение совета, поскольку ожидается, что США наложат вето на проект резолюции.

Подчеркивая, что последние события показывают растущую поддержку международным сообществом признания палестинского государства, дипломатические источники отметили: «Как Турция, мы всегда были одним из самых ярых сторонников этого вопроса. Мы возглавили получение Палестиной статуса «наблюдателя» в Генассамблее в 2012 году. В этот период мы также просим поддержки признания Палестины во всех наших переговорах».

Администрация США ранее сигнализировала о готовности наложить вето на полноправное членство Палестины в ООН. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил: «Мы считаем, что вопрос о полноправном членстве Палестины должен быть предметом переговоров между Израилем и палестинцами».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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