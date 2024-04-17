Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил идею привлечь местных миллиардеров к помощи регионам, пострадавшим от паводков. В ходе своего визита в оперативный штаб в городе Тоболе, Костанайская область, Токаев выразил мнение о необходимости закрепить за каждой областью, районом и селом по одному из богатейших людей страны.

«У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними проведем беседу и закрепим за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах», — заявил Токаев.

Президент Казахстана также выразил благодарность волонтерам за их помощь в борьбе с последствиями паводка в Костанайской области. Токаев подчеркнул свою симпатию добровольцам и готовность поддерживать их усилия.

В рамках визита в пострадавший регион, президент совершил облет затопленных территорий и встретился с жителями, оказавшимися в зоне бедствия, чтобы лично оценить масштабы ущерба и координировать дальнейшие меры по оказанию помощи.

В Казахстане продолжается борьба с последствиями серьезных паводков, начавшихся в марте, в результате которых были эвакуированы более 117 тыс. человек из различных населенных пунктов.

Республика столкнулась с самым серьезным наводнением за последние 80 лет, затронувшим восемь регионов страны, где паводки продолжаются почти месяц. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, где талые воды затопили дороги.