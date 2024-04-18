Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинского дрона по городу в ночь на 18 апреля один человек пострадал, повреждены четыре дома, включая промышленное здание.

«Городские службы сегодня отработают на месте падения фрагментов дрона в Воронеже. Они выясняют, какой ущерб нанесен частным объектам, и начнут восстановительные работы», — написал политик в своем Telegram-канале.

Гусев отметил, что атака произошла ночью. Региональные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько воздушных целей, в том числе три дрона самолетного типа. Сбитые дроны упали на здания в Воронеже.

По словам губернатора, ранения после падения украинского беспилотника получила жительница Воронежа. Ее состояние оценивается как стабильное. «Она госпитализирована. Держу на контроле оперативную обстановку в регионе», — отметил глава региона.

В марте беспилотники уже атаковали Воронежскую область, тогда под удар попало нефтехранилище в Аннинском районе. Всего было сбито свыше 40 дронов.

17 апреля Украина атаковала также объекты в Татарстане, Мордовии и Белгородской области. Российские силы противовоздушной обороны сбили 14 воздушных целей над южной частью Белгородской области, сообщили региональные власти.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сбитые дроны были направлены на город Белгород, поврежден ряд домов.

В Татарстане, в районе Набережных Челнов также сбит дрон, который, предположительно, направлялся в сторону нефтяных объектов. В Казани дроны пытались атаковать авиазавод им. Горбунова, где производят бомбардировщики Ту-22 и Ту-160.

По данным издания «РБК-Украина», взрывы на территории завода произошли в 10 часов утра. Началась эвакуация всех сотрудников производства.