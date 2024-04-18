ТУРЦИЯ
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Документальный сериал TRT World удостоен престижной награды
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун поздравил «семью TRT и команду TRT World» с получением престижной награды.
Документальный сериал TRT World удостоен престижной награды
Фахреттин Алтун / Фото: Управление коммуникаций / Others
18 апреля 2024 г.

Эпизод «Борьба за воду» из документального сериала Off The Grid телеканала TRT World был удостоен золотой медали на телевизионном и кинофестивальном конкурсе New York Festivals TV & Film Awards.

Фахреттин Алтун отметил, что усилия TRT World стать голосом угнетенных во всем мире были еще раз подтверждены этой важной наградой, полученной после премии «Эмми».

Он выразил уверенность, что канал TRT World и впредь будет «оставлять свой след в резонансных работах глобального масштаба».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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