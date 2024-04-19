Удар израильских беспилотников по Исфахану в ночь на 19 апреля вызвал опасения по поводу расширения войны на Ближнем Востоке и привел к резкому скачку цен на нефть и золото.

По данным иранского информагентства Fars, в районе аэропорта в Исфахане были слышны взрывы. Временно были закрыты аэропорты Тегерана, Исфахана и Шираза. Израиль не подтвердил свою причастность к атаке, однако источники New York Times (NYT) сообщают, что именно Тель-Авив стоит за ночным нападением.

Нефть отреагировала первой и показала рост на 3% на фоне новостей о взрывах в Иране. Глобальный бенчмарк Brent торговался на 1,73% выше вчерашних показателей, превышая $90 за баррель. Позже цена опустилась до $88,62 за баррель. Американская West Texas Intermediate выросла на 1,75 % до $84,1 за баррель.

Также выросли цены на спотовое золото — утром 19 апреля они достигли рекордного максимума в $2411,09 за унцию. Укрепились и азиатские валюты: японская иена укрепилась на 0,45 % до $153,93 по отношению к доллару.

Вооруженные силы Ирана заявили, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся «в полной безопасности».

Израиль 14 апреля, сразу после иранской ракетной атаки, пообещал «заставить Иран заплатить». Иранское нападение стало ответом на израильский удар по иранской дипмиссии в Дамаске, в результате которого погибли 13 человек.

Аналитики консалтингового агентства Rapidan Energy считают, что после израильского удара Тегеран и Тель-Авив вступили в фазу «‎горячей войны»‎. Это повышает риски дальнейшей эскалации, отмечают эксперты.

Решение Израиля атаковать Иран, несмотря на просьбы США и других стран Запада, показывает, насколько безразличны в Тель-Авиве к замечаниям Вашингтона и Брюсселя, отмечает канал CBS News.