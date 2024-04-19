Россия усложняет зарубежные поездки ряду чиновников из-за опасений, что иностранные государства могут попытаться получить доступ к государственным секретам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, запрет связан с требованием ФСБ, которая требует от сотрудников различных министерств, чтобы они не покидали Россию даже для посещения так называемых «дружественных» стран, которые не вводили санкции против Москвы. Запрещены даже поездки в Беларусь, которая считается частью Союзного государства, а также в Узбекистан.

Зарубежные поездки были строго ограничены в советские времена, причем выезжать запрещалось не только чиновникам, но и рядовым гражданам — для этого нужно было специальное разрешение.

Как отмечает Reuters, еще до начала российско-украинской войны ФСБ не разрешала выезд тем, кто имеет доступ к определенной секретной информации. При этом на Западе действуют такие же строгие правила поездок для лиц, имеющих доступ к секретам высшего уровня.

Однако нынешние российские ограничения несколько хаотичны, и правила различаются в зависимости от государственных органов, утверждают источники агентства.

По словам собеседников издания, основная причина ужесточения правил — ФСБ опасается, что чиновников могут использовать западные агентуры, и те могут выдать секреты, влияющие на национальную безопасность. Кроме того, спецслужбы РФ опасаются, что российских чиновников могут задержать даже в «‎‎дружественных странах», а затем экстрадируют на Запад или предложат сделку, чтобы раскрыть их секреты.

Ситуация усугубилась после того, как в январе текущего года в Лондоне был задержан Дмитрий Овсянников, экс-губернатор Севастополя в аннексированном Крыму. Сейчас Овсянников находится в Великобритании под залогом в ожидании суда. Reuters отмечает: правила выезда варьируются в зависимости от уровня допуска и министерства. Так, сотрудникам Госдумы вообще запрещено выезжать за границу. Сотрудникам администрации президента разрешено выезжать в бывшие советские республики, а также на Кубу, в Иран, Северную Корею и Сирию.