США наложили вето на проект резолюции, который рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН из 193 членов «принять Государство Палестина в члены» ООН. Великобритания и Швейцария воздержались, а остальные 12 членов Совета, включая Францию, проголосовали «за».

Голосование стало неожиданностью для Вашингтона и Израиля, которые не рассчитывали, что сразу 12 членов Совбеза поддержат резолюцию о том, чтобы предоставить Палестине полноправное членство в ООН.

«США продолжают решительно поддерживать решение о двух государствах. Этот голос [против членства в ООН] не отражает несогласие с существованием Палестинского государства, а скорее признание того, что оно может возникнуть только в результате прямых переговоров между сторонами», — пояснил американскую позицию заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд.

Президент Палестины Махмуд Аббас осудил вето США и назвал его «несправедливым, неэтичным и неоправданным».

«Мы не остановимся в наших усилиях. Государство Палестина неизбежно. Оно реально», — заверил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур. — «Тот факт, что эта резолюция не прошла, не сломит нашу волю и не победит нашу решимость».

Он подчеркнул, что право его народа на самоопределение никогда не было предметом торга или переговоров. По его словам, это естественное, историческое и законное право «жить на нашей родине, в Палестине, в независимом, свободном и суверенном государстве».

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан раскритиковал сам факт проведения голосования по этому вопросу и заявил, что «голосование сделало мир почти невозможным». «Несмотря на то, что палестинцы не смогли соответствовать необходимым критериям для членства в ООН, большинство из вас, к сожалению, решили вознаградить палестинский террор палестинским государством», — заявил представитель Израиля.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поблагодарил США за наложенное вето.

Палестинцы в настоящее время имеют статус государства-наблюдателя, что тоже фактически означает признание их государственности. Этот статус был предоставлен Генассамблеей ООН в 2012 году. Но заявка на полноправное членство в ООН должна быть одобрена Советом Безопасности, а затем получить не менее двух третей голосов Генассамблеи. Совет Безопасности ООН с 1948 года поддерживает концепцию двух государств, живущих бок о бок в безопасных и признанных границах.

Однако Израиль отказывается признавать Палестину, утверждая, что это якобы будет угрожать израильской безопасности.

Посол Алжира в ООН Амар Бенджама перед голосованием отметил, что принятие палестинцев в ООН укрепило бы, а не подорвало решение о двух государствах, добавив: «Мир придет от включения Палестины, а не от ее исключения».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что это уже пятый раз, когда США накладывают вето на резолюцию Совета с начала израильского вторжения в секторе Газа. США «еще раз продемонстрировали, что они на самом деле думают о палестинцах», отметил Небензя.

«Для Вашингтона они [палестинцы] не заслуживают собственного государства. Они всего лишь преграда на пути к реализации интересов Израиля», — подчеркнул постпред.

Он также уточнил, что в настоящее время абсолютное большинство мирового сообщества поддерживает заявку Палестины на полноправное членство в ООН.

«Сегодняшнее использование права вето делегацией США — это безнадежная попытка остановить неизбежный ход истории. Результаты голосования, где Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», — констатировал дипломат.