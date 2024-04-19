В МВД Казахстана ведется расследование семи уголовных дел по факту пропажи людей во время паводков. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

«Да, к сожалению, такие случаи имели место, широко обсуждались в СМИ. В области Абай два человека пропали, в Атырауской области несколько тел найдено. В области Абай продолжаются поисковые мероприятия», — сообщил Кожаев на брифинге в Сенате.

Согласно его заявлению, в настоящее время проводятся необходимые процессуальные мероприятия, результаты которых позволят выяснить обстоятельства происшествий и определить, имеется ли в этом вина кого-либо.

Ранее официально сообщалось о четырех погибших во время паводков в Атырауской области: 6 апреля два жителя Кульсары отправились на тракторе осмотреть свои затопленные дома, однако трактор съехал в кювет, и они погибли. Кроме того, 6 апреля было обнаружено тело мужчины, а 14 апреля тело его сына.

По информации ДЧС региона, они были эвакуированы, но самостоятельно отправились осмотреть свой дом. По последним данным МЧС, службы гражданской защиты спасли и эвакуировали 118 116 человек, в том числе 44 241 ребенка. 113 852 сельскохозяйственных животных доставили в безопасное место. Вернулись домой 19 656 человек. В настоящее время в эвакопунктах находятся 8 850 человек, в том числе 3 948 детей. Спасатели откачали воду из 4 274 жилых домов и 2 719 дворовых территорий. Более 4 529 тонн гуманитарной помощи доставлено в пострадавшие регионы.

Республика столкнулась с самым серьезным наводнением за последние 80 лет, затронувшим восемь регионов страны, где паводки продолжаются почти месяц. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, где талые воды затопили дороги.