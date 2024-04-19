ТУРЦИЯ
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Турция предупреждает о риске эскалации конфликта
Анкара призывает стороны воздержаться от действий, которые могут спровоцировать более масштабный конфликт на Ближнем Востоке
Турция предупреждает о риске эскалации конфликта
МИД Турции / Others
19 апреля 2024 г.

Напряженность, начавшаяся с незаконного нападения Израиля на иранское посольство в Дамаске, после последних событий может перерасти в длительный конфликт. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Мы внимательно отслеживаем происходящее. Мы призываем все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к более масштабному конфликту», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Турция подчеркнула, что приоритетом международного сообщества должно стать прекращение резни в Газе и обеспечение долгосрочного мира в нашем регионе путем создания палестинского государства.

Напомним, удар израильских беспилотников по Исфахану в Иране в ночь на 19 апреля якобы в ответ на ракетную атаку Ирана 13 апреля против Израиля спровоцировал опасения расширения войны на Ближнем Востоке.

Эскалация уже привела к резкому скачку цен на нефть и золото на мировых рынках. По сообщениям иранских источников, в районе аэропорта Исфахана прогремели взрывы, аэропорты Тегерана, Исфахана и Шираза были временно закрыты.

Хотя Израиль официально не подтвердил свою причастность, источники иностранных СМИ утверждают, что за ночной атакой стоит именно Тель-Авив.

Ранее в ночь с 13 на 14 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю с применением беспилотников и ракет. Тегеран объяснил свои действия возмездием за «многочисленные преступления» Израиля, в частности апрельский удар по иранскому консульству в Дамаске, унесший жизни высокопоставленных военных Революционной гвардии.

Израиль заявил о перехвате большинства вражеских снарядов.

Несмотря на предупреждения западных союзников Израиля о недопустимости дальнейшей эскалации, Тель-Авив ослушался и пошел на очередное обострение из без того напряженной ситуации в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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