Мир столкнулся с волной наводнений и ливней, затрагивающей ряд стран от России до Пакистана. В России в Тюменской области из-за подъема реки Ишим проводится срочная эвакуация. «Жители Синицина, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий - опасность затопления. Срочная эвакуация в пункты временного размещения, возьмите документы, белье и лекарства», — сообщает районная администрация.

В Казахстане паводок унес жизни семи человек, сообщает Orda, цитируя первого заместителя министра внутренних дел республики Марата Кожаева. «В Атырауской области утонули четыре человека, в Туркестанской — маленький ребенок», — цитирует портал Кожаева.

Пакистан и Афганистан также пострадали от необычно сильных осадков, которые привели к гибели более 130 человек в обеих странах. «Дожди нанесли значительный ущерб», — заявил в телефонном интервью Билал Файзи, пресс-секретарь провинциального управления по чрезвычайным ситуациям в Пакистане.

В Китае, по данным нового исследования, опубликованного в журнале Science, почти половина крупных городов страны подвержена умеренному или серьезному уровню оседания почвы, что повышает риск наводнений, особенно на фоне подъема уровня моря. «Это действительно показывает, что для Китая это национальная проблема», — сказал Роберт Николлс из Центра исследования изменения климата Тиндалла.

В ОАЭ и Омане мощные проливные дожди и ураганный ветер вызвали наводнения и серьезные перебои в работе транспорта.

В Объединенных Арабских Эмиратах сильные дожди парализовали работу Международного аэропорта Дубая, который является крупнейшим в мире по пассажиропотоку. Согласно данным сервиса FlightAware, в среду было отменено более 270 рейсов в аэропорт Дубая и из него, а еще 370 рейсов задержано.

В оманском городе Сахм в среду спасатели обнаружили тело девочки, погибшей в результате наводнения. Таким образом, с воскресенья число жертв в этой ближневосточной стране достигло 19 человек.

Эти погодные катаклизмы подтверждают предупреждения ученых о том, что изменение климата делает экстремальные погодные условия более вероятными.