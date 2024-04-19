Apple подтвердила, что из AppStore для пользователей в Китае теперь удалены мессенджер WhatsApp и соцсеть Threads, принадлежащие корпорации Meta, а также мессенджеры Telegram и Signal.

Утверждается, что приложения были удалены по требованию властей Китая, которые сослались на угрозу национальной безопасности. Тем не менее на данный момент другие продукты Meta, такие как Facebook и Instagram, все еще остаются доступными в AppStore в Китае.

Подробностей о причинах, по которым китайские власти могли рассматривать WhatsApp или Telegram как угрозу для безопасности, пока нет. Однако политика Apple заключается в соблюдении законодательства стран, где она работает, даже если не согласна с ним.

В 2017 году Apple также удалила из AppStore в Китае приложение газеты The New York Times.

Китай использует одну из самых совершенных систем по ограничению интернет-контента в мире. Запущенный в 1998 году «Золотой щит», за рубежом известный как «Великий китайский файрвол» (Great Firewall of China), обошелся стране в $800 млн. Система, которая достигла полной мощности в 2003 году, базируется на анализе трафика, проходящего через три контрольных международных шлюза — пекинский, шанхайский и гуанчжоуский. Она блокирует доступ к черному списку сайтов по IP или URL-адресам и фильтрует пакеты данных, блокируя сайты по ключевым словам, таким как «Тяньаньмэнь», «далай-лама» или «права человека».

Запросы через крупнейшие поисковые системы, в том числе Google, Yahoo и Bing, также не дают желаемого результата. Благодаря искажению DNS по запросам URL, содержащим ключевые слова, сайты могут просто не находиться. Файрволл также блокирует доступ к таким ресурсам, как Twitter, Wikipedia, YouTube и Facebook для жителей Китая, и фильтрует поисковые запросы, в которых власти усматривают критику.