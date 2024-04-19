В последние недели напряжение между Ираном и Израилем не утихает. Жители региона находятся в тревожном ожидании новой войны. В пятницу американские СМИ сообщили, что Израиль нанес ответный удар по Ирану, утверждая, что были атакованы определенные цели на территории страны. Новость об атаке Израиля на Иран первой сообщила газета ABC News, ссылаясь на американского чиновника, а затем ее подхватили другие СМИ.

Иранские официальные лица опровергли сообщения о масштабной атаке на Иран, тем самым отрицая заявления американских СМИ. Они утверждают, что это был лишь незначительный удар беспилотниками. Согласно их версии, взрыв, который был слышен в Исфахане, стал результатом активации иранской системы ПВО против подозрительных целей на 8-й истребительной авиабазе провинции.

Пока в американской и иранской прессе продолжаются споры о нападении Израиля на Исфахан, израильская газета Jerusalem Post сделала интересное заявление о том, что Израиль не признал нападение на Иран по стратегическим причинам. При этом неясно, почему Пентагон раскрыл информацию об этой атаке американским СМИ.

Итак, зачем же Израиль выбрал целью Исфахан и что означает атака Израиля на Исфахан?

Почему Исфахан?

Провинция Исфахан расположена в самом сердце Ирана и считается центром военной мощи страны. Действительно, она признана наиболее развитым промышленным регионом Ирана. По сути, Исфахан является стратегическим и важнейшим центром военного потенциала Ирана.

Здесь находятся важнейшие стратегические объекты, такие как ядерный объект Натанз, фабрики по производству БПЛА Shahed, а также объекты по разработке и производству ракет. Кроме того, в Исфахане расположен центр исследований и разработок в областях ядерной энергетики, БПЛА и ракет.

В частности, в провинции Исфахан находятся:

· ядерный объект Натанз

· корпорация по производству авиационной техники Ирана

· комплекс оборонных промышленностей Исфахана

· технологический университет Малека Аштара

Все эти объекты имеют ключевое значение для стратегической военной мощи Ирана. С этой точки зрения выбор Исфахана Израилем для отправки сообщения Ирану имеет большое значение.

Действительно, эта попытка видна в выборе 8-й истребительной авиабазы в качестве цели. В иранской армии насчитывается 17 авиабаз. Среди них наиболее значимой является именно 8-я истребительная авиабаза, расположенная в провинции Исфахан.

В иранской военной литературе 8-я истребительная авиабаза обозначена как центральный узел Военно-воздушных сил Ирана. На этой авиабазе базируются истребители F-14, наиболее значимые активы ВВС Ирана. Предположительно, на авиабазе находится от 20 до 30 истребителей F-14.

Также известно, что 23 истребителя Sukhoi Su-35, приобретенные Ираном у России, будут базироваться на 8-й истребительной авиабазе.

Еще одним фактором, выделяющим эту авиабазу среди других, является наличие Специального действующего отряда Воздушных сил Ирана. Другими словами, в случае атаки на Иран предполагается, что самый быстрый ответ будет исходить именно с этой базы.

Таким образом, учитывая все эти факторы, можно утверждать, что израильская атака именно на 8-ю истребительную авиабазу Исфахана не случайна и имеет особое символическое значение.

Каковы цели Израиля?

Уже не секрет, что Израиль намерен спровоцировать войну между Ираном и США в регионе, что подтверждают многие эксперты.

Однако также наблюдается, что Соединенные Штаты, учитывая другие свои глобальные приоритеты, не заинтересованы в такой войне.

Этот тип особых отношений между Израилем и Соединенными Штатами не является новым.

Пример можно найти в событиях 1991 года, когда разгорелся кризис в отношениях Израиля и Ирака.

В 1990 году Израиль запросил у США стратегическую военную помощь в виде специальной системы «Железный купол», способной перехватывать ракеты средней дальности, запущенные ливанской «Хезболлой» в сторону Израиля.

Однако США отклонили запрос Израиля, заявив, что этот проект неосуществим.

Во время войны в Персидском заливе армия Ирака под руководством Саддама Хусейна запустила 42 ракеты «Скад» по Израилю с 17 января по 23 февраля 1991 года. Эти ракеты ударили по городам Тель-Авив и Хайфа, вызвав массовую панику и заставив израильтян целый месяц искать убежище в укрытиях.

Израиль объявил о своем намерении отомстить и пойти на риск военной конфронтации.

Однако США призвали Израиль не вступать в этот конфликт.

В обмен на свое сдержанное поведение, Израиль потребовал реализации проекта «Железный купол», который он запросил в 1990 году, но который был отклонен США.

В результате, воздержавшись от участия в войне с Ираком, Израиль возложил на США ответственность за уязвимость своей противовоздушной обороны, что стало началом проекта «Железный купол», который с тех пор стал одной из самых стратегически важных систем обороны Израиля.

Учитывая этот исторический контекст, можно предположить, что Израиль, вероятно, продолжает придерживаться подобной политики.

Другими словами, Израиль, вероятно, планирует добиться от Соединенных Штатов уступок, которых он запросил, но что не было принято Соединенными Штатами, дабы избежать участия в войне с Ираном.

Эта уступка, скорее всего, связана с конфликтом в Газе и / или последствиями израильского геноцида в Газе.

Если Израиль не стремился к сдержанной атаке с намерением лишь сохранить лицо, а также отказывается от вмешательства Штатов, то можно предположить, что нападение на провинцию Исфахан было подготовительным шагом.

Это предполагает, что в ближайшие дни более критические объекты Ирана станут целями значительных и высокоразрушительных атак.

Среди потенциальных целей израильских ударов наиболее значимыми являются:

· Ядерный объект Натанз

· Фабрики по производству дронов Shahed в провинции Исфахан

· Склады ракет Воздушно-космического командования Корпуса стражей исламской революции

· Нефтяные поля на юго-западе Ирана, которые составляют 80% национального дохода страны

Это указывает на то, что текущий кризис в регионе, вероятно, будет усугубляться.