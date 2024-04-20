24 января Африканский корпус опубликовал в своем телеграм-канале фотографии прибытия военного контингента РФ в Буркина-Фасо.

«Российский контингент численностью 100 человек обеспечит безопасность лидера страны Ибрагима Траоре и народа Буркинабе от террористических атак. В ближайшее время подразделения будут пополнены еще 200 военнослужащими из России», — говорится в заявлении, сопровождающем кадры прибытия российского самолета.

Развертывание в Буркина-Фасо оживило слухи о реструктуризации российской ЧВК «Вагнер» в Африке после гибели ее основателей Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в августе 2023 года. Африканский корпус (АК) — полуофициальное название военизированной структуры, созданной Министерством обороны России. И в некоторой степени Пригожиным.

Хотя новости о развертывании Африканского корпуса в Буркина-Фасо появились только в январе, сам процесс поглощения операций «Вагнера» в Мали, Ливии и Центральноафриканской республике (ЦАР) идет уже несколько месяцев. Характер реструктуризации показывает, что центр тяжести российского присутствия в Африке смещается из ЦАР в регион Сахеля.

Наследие Пригожина

Покойный лидер Вагнера Евгений Пригожин в течение почти 6 лет был главным человеком России в Африке. За месяц до своей гибели в авиакатастрофе 23 августа 2023 года Пригожин был замечен на российско-африканском саммите в Санкт-Петербурге, что указывало на использование Москвой достижений пригожинского наследия для усиления своего влияния в Африке.

Прибытие военных инструкторов «Вагнера» и аффилированных экспертов в Судан в 2017 году совпало с упадком африканских вооруженных сил, особенно в странах франкоязычной Африки. В ЦАР с конца 2017 по 2023 год модель «Вагнера» показала свою наибольшую жизнеспособность. «Вагнеровцы» сыграли ключевую роль в посредничестве при заключении мирного соглашения между правительством ЦАР и вооруженными группировками в 2019 году, а затем помогли правительству вернуть значительную часть страны под свой контроль.

После смерти Пригожина в загадочной (или закономерной?) авиакатастрофе, которая произошла считанные недели спустя после неудачного военного мятежа лидера «вагнеровцев» против, как декларировалось, военного руководства РФ, в воздухе повис вопрос о будущем ЧВК и его присутствии в Африке. Под руководством Пригожина и Дмитрия Уткина (погибшего при тех же обстоятельствах) «Вагнер» превратился в уникальную организацию, распространив свою деятельность не только в ряде регионов Африки, но также в Сирии и Венесуэле.

Однако успех Пригожина и его группы в Африке был бы невозможен без финансирования из российского бюджета и административных ресурсов. В российской политической системе исполнители власти, такие как Пригожин, свободны реализовывать проекты, которые преследуют государственные интересы. Частная инициатива воспринимается как коммерческий риск при неудаче, но она же может стать государственным проектом в случае успеха. Перевод экспорта военных услуг РФ в Африку на государственные рельсы был вопросом времени. Смерть Пригожина лишь ускорила этот процесс.

Пока лидер «вагнеровцев» был жив, Кремль придерживался политики преднамеренной двусмысленности, отказываясь признавать свою связь с «Вагнером». Но после смерти Пригожина президент Владимир Путин публично озвучил то, что все и без того хорошо понимали — российское государство финансировало военизированную группу.

Африканский корпус

Впервые Африканский корпус упоминается в декабре 2023 года в публикации издания «Африканская инициатива»: источник из российского военного ведомства сообщил о планах развертывания новой структуры Минобороны в ЦАР, Мали и Нигере. Переход от ЧВК «Вагнер» к АК знаменует собой новую фазу экспорта военных услуг РФ в Африку. Хотя на сегодняшний день о структуре и ее деятельности известно немного, можно предположить, что АК отличается от «Вагнера» не только своим официальным государственным статусом и системой управления, но и набором поставленных задач.

Неформальные и частные аспекты компании Пригожина были в значительной степени устранены. В наследство досталось ядро экспедиционных сил, связи в регионе, какое-то материальное обеспечение и, пожалуй, репутация. Тем не менее с этим сдвигом вмешательство России на континенте выходит из тени частной инициативы и становится официальным государственным проектом.

Политические пертурбации в Сахеле

Последние десятилетия в Африке наблюдаются значительные социальные потрясения и политические изменения. Африканские лидеры формируют патриотические нарративы, замешанные на антиевропейских настроениях, стараясь снискать популярность у населения своих стран. При этом Африка привлекает все больше интереса конкурирующих с Западом держав, например России и Китая.

Серия недавних военных переворотов в Сахеле послужила причиной последовательного вывода военного контингента Франции и ее западных союзников из Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Антипатия к Франции и Западу, по-видимому, была одним из триггеров переворотов, и Россия видит в Сахеле возможность для расширения и закрепления своего присутствия с помощью Африканского корпуса.

Используя Африканский корпус, Россия позиционирует себя как союзника по безопасности и гаранта для сахельских государств. Путин встретился и провел переговоры с лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре во время российско-африканского саммита в июле 2023 года. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров позже посетил Нигер в декабре, а затем отправился в Мали. В начале 2024 года Путин встретился с Махаматом Идриссом Деби, военным лидером Чада, который пришел к власти в результате переворота в 2021 году.

В сентябре 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании Альянса государств Сахеля (AES). Это произошло в ответ на угрозу вмешательства союзных сил Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS) в ситуацию в Нигере, где накануне случился военный переворот. В январе 2024 года все три государства объявили о выходе из ECOWAS.

«Чтобы что?»

База Африканского корпуса в Нигере укрепит логистическую сеть России в Африке, перекрыв воздушный разрыв между ее позициями в Магрибе (или Северной Африке) и регионами к югу от Сахары. Солдаты АК через несколько минут после приземления в Ниамее заявили, что намерены занять американскую базу в Агадесе на севере Нигера. Таким образом Россия создает себе плацдарм примерно в одинаковой удаленности (в пределах 1,5-2 тыс. км) от контролируемых Россией авиабаз в Ливии на севере, в Мали на западе и в столице ЦАР на юго-востоке.

При этом контингент Африканского корпуса в Нигере, вероятно, останется малочисленным в ближайшие месяцы из-за отсутствия возможностей для более масштабного развертывания. Виной всему проблемы с вербовкой и, вероятно, высокая интенсивность конфликта в Украине. Популярный в России среди сторонников экспансионистской политики Москвы блог «Рыбарь» (автора которого журналистские расследования называли приближенным к Минобороны) заявил, что военное ведомство России уже отложило первоначальное развертывание АК в Нигере из-за проблем с наймом. Кремль вдвое сократил свою первоначальную цель по вербовке с 40 тыс. солдат (сразу после включения операций группы «Вагнера» в августе 2023 года) до 20 тыс. к концу 2023 года. Однако даже эта скорректированная цель достигнута не была, сообщают исследователи Королевского объединенного института оборонных исследований.

Африканский корпус развернул немногочисленный контингент лишь из нескольких десятков солдат в соседней Буркина-Фасо в январе 2024 года и заявил, что численность группы со временем вырастет до 300 солдат. Однако с тех пор не поступало никаких сообщений о прибытии новых войск. АК полагаетcя на бывших бойцов «Вагнера», ветеранов российской армии и физически подготовленных россиян, привлекаемых с помощью объявлений о найме на различные должности в социальной сети Telegram. В этих объявлениях служба в AК преподносится как шанс получить стабильную и высокую по российским меркам зарплату, а также страхование здоровья и жизни.

Урановый рудник

Доступ России к крупным месторождениям урана в Нигере в обмен на российскую военную поддержку призван расширить долю России на рынке ядерной энергетики, увеличив ее влияние на страны, которые, напротив, стремятся сократить закупки российских энергоносителей.

Нигер является седьмым по величине производителем урана в мире и имеет одну активную крупную урановую шахту. В 2022 году шахта выдала около 2 тыс. тонн урана, что составляет около 5 % мирового объема добычи. Франция может оказаться в наиболее уязвимом положении, поскольку ее энергетика на две трети полагается на атомные технологии и последние 10 лет получала около 20% урана для питания своей атомной энергетической инфраструктуры из Нигера.

Миграция как инструмент

Россия также может воспользоваться позициями в северном Нигере для контрабанды мигрантов через транссахарские маршруты для увеличения миграционных потоков в Европу. Агентство пограничной службы ЕС и многочисленные европейские официальные лица предупредили в начале этого года, что Россия попытается спровоцировать интенсивные потоки беженцев из Африки, чтобы дестабилизировать Европу, повлиять на выборы и подорвать поддержку Украины.

Считается, что Россия неоднократно и систематически использовала миграционные кризисы в Европе как оружие. С 2021 года российские и белорусские спецслужбы периодически завозили беженцев из третьих стран на границы Финляндии, Литвы и Польши. Тактика включала в себя заманивание мигрантов с Ближнего Востока и Африки на «схемы» проникновения в Европу, основанные на ложных обещаниях, а затем переброску их на границу. Кремль, по оценкам экспертов, в тех же целях может использовать затяжную нестабильность в зонах конфликтов, где он активен — в Сирии, Украине, а теперь и Сахеле, создавая тем самым продолжительные миграционные кризисы.

Сомнительная безопасность

Стоит отметить также, что развертывание АК в Нигере может оказаться не в состоянии противостоять быстро растущему повстанческому движению джихадистов, несмотря на декларации о приверженности усилиям по установлению безопасности в регионе. Даже увеличенные в течение ближайшего года силы почти наверняка не смогут быть противопоставлены активно усиливающимся группировкам, связанным с «Аль-Каидой» и региональными филиалами ДАЕШ.

Кроме того, согласно экспертам Human Rights Watch, американских Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Africa Center for Strategic Studies (ACSS), российские военизированные формирования и их деятельность в Африке оказались не только неэффективными, но и контрпродуктивными в операциях по борьбе с джихадистами. Например, силы «Вагнер» не смогли замедлить повстанческое движение в Мозамбике в 2019 году, а контингент от 1 до 2 тыс. российских солдат в Мали не ослабил там повстанческое движение.

Жестокая тактика российских военных, как сообщают правозащитные организации, оказывается особенно контрпродуктивной, поскольку их деятельность зачастую связана с нарушениями прав человека в отношении гражданского населения. В свою очередь джихадистские группы пользуются дурной славой «вагнеровцев» в своих интересах, получая народную поддержку.

Тем временем региональные группировки ДАЕШ и «Аль-Каиды» быстро укрепляются и расширяют свою деятельность недалеко от столицы Нигера. Предположительно связанный с «Аль-Каидой» «Джамаат Нусрат аль-Ислам ва аль-Муслимин» (JNIM) в начале 2024 года удвоил количество нападений на юго-западе Нигера по сравнению с последним кварталом 2023 года благодаря расширению географии поддержки, получая в распоряжение ключевые маршруты вокруг столицы. Филиал ДАЕШ в Сахеле убил в два раза больше солдат и гражданских лиц Нигера за вторую половину 2023 года, чем за первую — до переворота. Проект по данным о вооруженных конфликтах и местоположении (ACLED) и местные отчеты отмечают, что ДАЕШ-Сахель также расширил масштабы и географический охват своей деятельности по сбору налогов, что демонстрирует растущий контроль группировки в ряде областей на западе Нигера.