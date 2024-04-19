ТУРЦИЯ
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Разговор президентов Турции и Румынии о будущем НАТО
Президенты Турции и Румынии провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели двусторонние отношения и вопросы создания механизма Совета стратегического сотрудничества, а также кандидатуру Йоханниса на пост генсека НАТО
Разговор президентов Турции и Румынии о будущем НАТО
Клаус Йоханнис и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Администрация президента Турции / Others
19 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом стало известно из сообщения Управление коммуникаций Администрации президента Турции в социальных сетях.

В ходе беседы обсуждались ключевые аспекты двусторонних отношений между Турцией и Румынией, а также актуальные глобальные и региональные проблемы.

Президент Эрдоган выразил мнение о необходимости активизации диалога на высшем уровне между двумя странами и предложил создание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Также в разговоре был затронут вопрос кандидатуры господина Йоханниса на должность генерального секретаря НАТО.

Президент Турции подчеркнул важность выбора на эту роль личности, способной укрепить безопасность стран НАТО в условиях глобальных и региональных вызовов, включая терроризм.

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что новый генсек должен будет способствовать укреплению единства альянса и приоритетной роли НАТО в вопросах обороны и безопасности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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