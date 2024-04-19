Нижняя палата Конгресса провела в пятницу процедурное голосование за законопроекты о помощи союзникам США, в том числе Украине. Это позволит Палате представителей рассмотреть эти законопроекты в субботу, 20 апреля. 316 конгрессменов проголосовали «за», а 94 — «против». Таким образом, решение о рассмотрении долгожданной законодательной инициативы было одобрено простым большинством в 218 голосов.

В субботу члены палаты рассмотрят все принятые накануне поправки, после чего законопроекты о поддержке Украины, Израиля и союзников США в Тихоокеанском регионе будут поочередно вынесены на голосование. К законопроекту о финансировании обороны Украины были внесены четыре поправки. Их автором является Марджори Тейлор Грин, которая известна своим резким скептицизмом в отношении помощи Киеву и поддержкой кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

В среду спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон представил альтернативный пакет мер, разбивающий прежде комплексный законопроект о помощи всем союзникам на 4 отдельных. На поддержку украинской обороны предусматривается выделение суммы порядка 61 млрд долларов.

После одобрения законодательных инициатив в субботу их планируется объединить в единый пакет и отправить на голосование в Сенат, верхнюю палату Конгресса. Окончательное утверждение последует за подписью президента США Джо Байдена.