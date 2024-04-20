Одной из ключевых тем обсуждения стало экономическое партнерство. Фидан подчеркнул, что сотрудничество в области торговли и экономики является одним из самых сильных аспектов отношений между Египтом и Турцией.

Глава МИД Турции также сообщил о том, что инвестиции Турции в Египет уже достигли 3 млн долларов, что свидетельствует о серьезном интересе сторон к развитию взаимовыгодных отношений. По его словам, стороны намерены достичь общей цели – товарооборота в 15 млрд долларов.

Гуманитарная помощь также оказалась в фокусе обсуждения. Министры подчеркнули необходимость совместных усилий в обеспечении гуманитарной помощи народу Палестины. Фидан особо выделил сотрудничество с Египтом в доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через пограничный переход Рафах.

Глава МИД Турции подчеркнул, что оккупация Израилем палестинских территорий и поддержка этого Западом являются одной из основных причин нестабильности в регионе.

«Нам необходимо усилить давление: странам региона, исламским странам, странам Африки и Запада – нам всем нужно объединиться и громче заявить о себе. Это уже начинает превращаться в борьбу угнетенных против угнетателей», — подчеркнул Фидан.

В контексте обеспечения стабильности в регионе были обсуждены вопросы касающиеся Ливии. Оба министра выразили готовность к совместным усилиям по поддержанию стабильности и целостности этой страны.

«Мы обсудили, какой вклад Турция и Египет могут внести в целостность Ливии, а также поговорили о новой эскалации, которая началась между Сомали и Эфиопией. Подтвердили приверженность территориальной целостности Сомали», – сообщил Фидан.

На фоне углубления сотрудничества, министры также подняли вопросы о напряженности в регионе. Самех Шукри предупредил о возможной эскалации конфликта между Ираном и Израилем, обращая внимание на риск отвлечения международного сообщества от трагической ситуации в Газе.

«Палестинцы понесли огромные потери. Международное сообщество ошарашенно наблюдает за этим. Необходимо как можно скорее достичь прекращения огня в Газе», – заявил Шукри.