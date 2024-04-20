ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция и Египет объединяют усилия
Президент Турции на встрече с главой МИД Египта обсудил ситуацию в Газе и призвал к снижению напряженности между Израилем и Ираном
Турция и Египет объединяют усилия
Президент Эрдоган принял главу МИД Египта / Фото: Управление коммуникаций / Others
20 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в рабочем офисе Долмабахче министра иностранных дел Египта Самеха Шукри. Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече обсуждались двусторонние отношения Турции и Египта, развитие событий в свете атак Израиля на сектор Газа, а также глобальные и региональные вопросы.

Президент Эрдоган сказал на встрече, что пока Израиль продолжает нападения на палестинский народ, сохраняется риск распространения напряженности и конфликтов в регионе.

Президент Эрдоган заявил, что для предотвращения втягивания всего региона в спираль конфликтов важно снизить напряженность между Израилем и Ираном, и для этого жизненно необходимо совместное сотрудничество исламских стран.

Подчеркнув критическое значение здравого смысла и стратегического мышления для достижения прочного урегулирования в регионе, президент Эрдоган отметил, что для прекращения израильских зверств в Газе необходимо, прежде всего, установление безотлагательного прочного прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Газу.

На встрече с президентом Эрдоганом присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и главный советник президента Сефер Туран.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us