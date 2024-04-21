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Лидер ХАМАС благодарит президента Эрдогана
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил поддержку Турции в лице президента Эрдогана, который сравнил борьбу палестинцев с турецкой войной за независимость
Лидер ХАМАС благодарит президента Эрдогана
Исмаил Хания / Фото: АА / Others
21 апреля 2024 г.

Председатель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку палестинского народа. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью агентству «Анадолу».

«Заявление президента Эрдогана на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (AK Parti), в котором он назвал ХАМАС национально-освободительным движением и сравнил его с национальными силами, несомненно, является источником гордости для нас и палестинского народа», — сказал Хания.

По словам Хании, поддержка турецкого лидера отражает совесть турецкого народа, который воспринимает палестинскую проблему как свою собственную и выступает против угнетения. Хания также напомнил, как президент Эрдоган реагировал на высказывания Шимона Переса, поднимал карту Палестины на заседании ООН и доводил до внимания международной общественности процесс оккупации палестинских земель.

В ходе встречи в Турции, на которой присутствовали президент Эрдоган и министр иностранных дел Хакан Фидан, обсуждались последствия семимесячной израильской агрессии в секторе Газа. Хания подчеркнул, что палестинская сторона настаивает на постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из сектора Газа.

Лидер ХАМАС также призвал международное сообщество, включая Египет, Турцию, Катар и европейские страны, принять меры для сдерживания израильской агрессии и предотвращения возможной наземной операции в Рафахе. «Если сионистский враг войдет в Рафах, палестинский народ не поднимет белый флаг. Бойцы сопротивления в Рафахе готовы защитить себя и противостоять атакам на свой народ», — заявил Хания.

Он также выразил возмущение по поводу вето США на резолюцию СБ ООН о полноправном членстве Палестины и подчеркнул, что многие жертвы в секторе Газа были убиты американским оружием. «Все мирные жители, убитые в секторе Газа, тысячи, десятки тысяч мучеников, были убиты американским оружием, американскими ракетами и под политической защитой США», — сказал Хания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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