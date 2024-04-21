Российские войска объявили о полном контроле над селом Богдановка в Донецкой области Украины. В ведомстве отчитались об улучшении своих позиций и нанесении ударов по 53-й механизированной бригаде ВСУ. Как сообщило Министерство обороны РФ, также были отражены две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ в районах Часов Яр и Красное.

Украинская сторона подтверждает обострение ситуации на восточном фронте, но уверяет, что контролирует положение на поле боя. Спикер группировки «Хортица» Назар Волошин заявил, что украинские силы «используют все виды вооружения для отражения атак врага, включая артиллерию, танки и авиацию». Он подчеркнул, что Часов Яр держится, и ситуация там «полностью контролируется подразделениями сил обороны».

Аналитики из Великобритании отмечают значимость Часового Яра как стратегической точки на пути к Краматорску, указывая на намерение России захватить его к 9 мая. По данным британской разведки, российские войска ежедневно сбрасывают здесь 30-40 авиабомб, используя самолеты Су-25 и Су-34.

Однако, несмотря на интенсивные бомбардировки, британская разведка утверждает, что «российские сухопутные силы добились лишь слабого прогресса в районе». По их словам, это говорит о хорошей защите и укреплении позиций ВСУ на возвышенностях Часового Яра.