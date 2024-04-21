ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Противоречивая информация с востока Украины
Минобороны РФ утверждает, что российские войска взяли под контроль село Богдановка в Донецкой области Украины. В Украине признали обострение ситуации, но заявили об удерживаемых позициях в Часовом Яру и Бахмутском направлении
Противоречивая информация с востока Украины
Украинские военнослужащие недалеко от Бахмута / Фото: Reuters / Others
21 апреля 2024 г.

Российские войска объявили о полном контроле над селом Богдановка в Донецкой области Украины. В ведомстве отчитались об улучшении своих позиций и нанесении ударов по 53-й механизированной бригаде ВСУ. Как сообщило Министерство обороны РФ, также были отражены две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ в районах Часов Яр и Красное.

Украинская сторона подтверждает обострение ситуации на восточном фронте, но уверяет, что контролирует положение на поле боя. Спикер группировки «Хортица» Назар Волошин заявил, что украинские силы «используют все виды вооружения для отражения атак врага, включая артиллерию, танки и авиацию». Он подчеркнул, что Часов Яр держится, и ситуация там «полностью контролируется подразделениями сил обороны».

Аналитики из Великобритании отмечают значимость Часового Яра как стратегической точки на пути к Краматорску, указывая на намерение России захватить его к 9 мая. По данным британской разведки, российские войска ежедневно сбрасывают здесь 30-40 авиабомб, используя самолеты Су-25 и Су-34.

Однако, несмотря на интенсивные бомбардировки, британская разведка утверждает, что «российские сухопутные силы добились лишь слабого прогресса в районе». По их словам, это говорит о хорошей защите и укреплении позиций ВСУ на возвышенностях Часового Яра.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us