Власти призвали города провинции Гуандун с населением более 127 миллионов человек начать аварийное планирование и подготовиться к эвакуации в связи с проливными дождями и рекордно высоким подъемом уровня воды в крупных реках, водохранилищах и водных путях региона.

Представители властей провинции призвали оперативно распределить средства и материалы для оказания помощи пострадавшим, чтобы обеспечить людей едой, одеждой, водой и жильем.

Местные метеорологические службы назвали ситуацию «мрачной» - некоторые реки поднялись до уровней, которые случаются лишь раз в 50 лет.

Сильные ливни обрушились на центральные и северные районы провинции, включая города Чжаоцин, Шаогуань, Цинъюань и Цзянмынь. Уже эвакуированы более 45 тысяч человек в Цинъюане. В Чжаоцине повреждены электростанции, что привело к отключению света у 1,16 млн домохозяйств.

В понедельник отменены занятия примерно в 1100 школах из-за стихии. Социальные сети публикуют видео разрушительных потоков, сметающих автомобили. Власти запретили судоходство на ряде рек.