На съезде оппозиционных депутатов в Москве беглый молдавский политик и бизнесмен Илан Шор вместе с башканом Гагаузии Евгенией Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория», сообщают российские СМИ.

Блок, основанный на пророссийской платформе, нацелен на подготовку к предстоящим президентским выборам в Молдове и референдуму о вступлении республики в Европейский Союз. Гуцул займет позицию исполнительного секретаря блока, председателем исполкома станет сам Илан Шор, а секретарем исполкома — депутат молдавского парламента Марина Таубер.

Выступая на мероприятии, башкан Гагаузии пообещала расширять дружественные отношения с Россией и высказалась за сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Также она рассказала, что ей, молдованам и гагаузам «чужды» ценности Евросоюза.

Илан Шор в ходе мероприятия резко раскритиковал действующую президента Молдовы Майю Санду за «узурпацию власти» и описал Молдову как «захваченное государство». «Сегодня любой оппозиционер в Молдове — это уже изначально предатель. Любое политическое мероприятие заканчивается арестами, сопровождается обысками и наказаниями со стороны правящего проевропейского режима», — заявил Шор.

В рамках мероприятия прозвучали молдавские композиции в исполнении Киркорова и Баскова, включая песню Киркорова «Дива» с упоминанием «Вива Виктория», символически подчеркивающим название нового политического союза. Также в мероприятии приняли участие представители партий «Возрождение», «Шанс», Victorie, «Альтернативная сила спасения Молдовы».

Представители правящей партии Молдовы «Действие и солидарность» (PAS) осудили участие молдавских депутатов в мероприятии в Москве. Пресс-секретарь PAS Адриана Влас заявила: «Молдова уверенно идет к членству в ЕС, где царят мир, процветание и справедливое правосудие». По ее словам, «находиться в Москве, когда весь мир осуждает Кремль за варварскую войну в Украине» является «позором».

Тем временем Илан Шор продолжает политическую деятельность, несмотря на свое бегство за границу и последующие судебные приговоры, связанные с финансовыми махинациями. Он женат на российской певице Жасмин, настоящее имя которой — Сара Шор.

Его партия была признана незаконной в Молдове за действия против политического плюрализма и территориальной целостности страны. Стоит отметить, что Гуцул также является член «Шора», она одержала победу на выборах главы Гагаузии незадолго до запрета партии.