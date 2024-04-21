Верховный лидер Ирана Али Хаменеи публично поблагодарил иранских военных за атаку на Израиль, произошедшую 13 апреля.

«Сколько ракет было выпущено и сколько из них поразило цель – это не главный вопрос. Что действительно важно, так это то, что Иран продемонстрировал свою силу воли во время этой операции», — заявил Хаменеи на встрече с группой высокопоставленных командиров Вооруженных сил Ирана 21 апреля.

Также он поставил перед Революционной гвардией Ирана задачу «непрерывно внедрять военные инновации» и «изучать тактику противника».

Новый виток эскалации между Ираном и Израилем начался после израильского ракетного удара 1 апреля по иранскому посольству в Дамаске, в результате которого погибли иранские генералы и офицеры.

В ответ в ночь с 13 по 14 апреля Иран осуществил обстрел Израиля дронами и ракетами, что стало первым таким инцидентом в долгой истории гибридной войны между странами. Проиранские силы в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене также поддержали эту атаку.

Спустя несколько дней Израиль предпринял ответные меры, атаковав объект в иранской провинции Исфахан. По информации иранских источников и международных агентств, атака не причинила значительного ущерба.

Иранская сторона заявила, что системы противовоздушной обороны успешно справились с угрозой, и ущерба нанесено не было. Второй бригадный генерал армии Сияваш Михандуст сообщил, что ночная атака израильской армии на иранскую территорию не причинила никакого ущерба.

По мнению аналитиков, сдержанная реакция иранских официальных лиц и СМИ свидетельствует о попытке преуменьшить значение атаки и предотвратить дальнейшую эскалацию.