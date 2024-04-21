Заказ на убийство молодого отца в Росарио был отдан из федеральной тюрьмы, расположенной недалеко от столицы Аргентины. Мужчина был застрелен на автозаправочной станции в Росарио 9 марта. Власти установили, что исполнители преступления получили установку от заключенных наркоторговцев, связанных с одной из самых печально известных банд страны. По словам очевидцев, нападавший скрылся, не забрав ни одного песо.

Этот инцидент стал четвертым смертельным инцидентом с использованием огнестрельного оружия в Росарио за последнее время. Власти называют происходящее беспрецедентным разгулом насилия. У места преступления было найдено письмо, адресованное чиновникам, в котором говорилось: «Мы не хотим ни о чем договариваться. Мы хотим, чтобы наши права соблюдались. Мы будем убивать еще больше невинных людей».

Новоиспеченный президент Аргентины Хавьер Милей, вступивший в должность 10 декабря, пообещал преследовать членов банд как террористов. Он также разрешил армии выйти на улицы, что стало первым таким случаем после окончания правления жестокой военной диктатуры в 1983 году. Губернатор провинции Санта-Фе Максимилиано Пулларо по его приказу начал масштабную операцию против преступных банд, включая усиленные рейды в тюрьмах.

«Мы сталкиваемся с группой наркотеррористов, отчаянно пытающихся сохранить власть и безнаказанность», — заявил Милей. Глава государства пообещал посадить преступников за решетку и изолировать их от общества, чтобы вернуть гражданам чувство безопасности.

Несмотря на эти меры, жители Росарио продолжают жить в страхе, пишет Associated Press. Эксперты также скептически относятся к жесткой политике в отношении преступности, считая, что такие меры не помогут решить проблему коррупции в полиции и пенитенциарной службе Аргентины.

«Если правительство не решит свои проблемы с коррупцией, меры жесткого контроля в тюрьмах вряд ли окажут долгосрочный эффект», — говорит Кристофер Ньютон, исследователь из колумбийской исследовательской организации InSight Crime.