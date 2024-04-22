В Курганской области из-за паводков произошло затопление старых урановых скважин на месторождении «Добровольное», где осуществляется добыча урана компанией «Росатом». Существует риск, что урансодержащая вода могла попасть в реку Тобол.

Региональная экологическая организация «Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения» недавно опубликовала видео, на котором видна обширная затопленная территория между селами Труд и Знание в Звериноголовском районе. Это место нахождения уранового месторождения «Добровольное».

По сообщению экологической организации, наводнение привело к тому, что в реку Тобол была смыта радиоактивная грязь, накопившаяся в результате утечек подземных вод из старых опытных скважин. Сергей Еремин, руководитель экологической организации, указал на серьезную угрозу: одна из старых скважин, которая «протекает уже 35 лет», оказалась под водой из-за паводка.

Андрей Ожаровский, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза, подчеркнул опасность затопления урановых скважин. Он указал, что вода, затопившая скважины, уносит с собой в реку Тобол растворимые соли урана. Это, по словам Ожаровского, приведет к увеличению уровня урана в воде и может стать причиной ухудшения здоровья местного населения из-за облучения, что в свою очередь может привести к росту заболеваемости.

«Уран — альфа-активный препарат, и попадание его внутрь человека с питьевой водой приводит к внутреннему облучению, которое намного более опасно, чем внешнее. Конечно, вода Тобола сильно разбавит раствор, и концентрации не будут превышать какие-либо нормативы. Но все равно коллективные дозы курганцев возрастут, и кто-то получит заболевание. Это абсолютно неизбежно», — говорит Ожаровский.

«Росатом», ведущий добычу в Курганской области, уверяет, что отслеживает ситуацию, и вода не затопит скважины.