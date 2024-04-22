В понедельник премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что первый рейс с искателями убежища отправится в Руанду через 10-12 недель. Британский премьер представил свои планы в рамках инновационной политики борьбы с нелегальной миграцией.

На пресс-конференции Сунак подчеркнул, что не раскроет все операционные детали плана, но подтвердил, что правительство уже сделало все необходимые приготовления для его реализации.

«Я могу подтвердить, что мы поставили аэродром в режим ожидания, забронировали коммерческие чартерные самолеты на определенные слоты, и у нас есть 500 хорошо обученных людей, готовых сопровождать нелегальных мигрантов вплоть до Руанды, и еще 300 будут обучены в ближайшие недели», – сказал Сунак.

Согласно установленному Сунаком графику, первый рейс запланирован на июль. Также премьер выразил уверенность в том, что предложенная мера соответствует всем международным обязательствам Великобритании, включая требования Европейской конвенции по правам человека.

«Если мы когда-нибудь окажемся перед выбором между нашей национальной безопасностью – безопасностью наших границ – и членством в иностранном суде (Европейский суд по правам человека – прим. Ред.), я, конечно, всегда буду отдавать приоритет нашей национальной безопасности», – сказал премьер-министр.

На прошлой неделе Палата общин Великобритании отвергла поправки Палаты лордов к спорному законопроекту о депортации в Руанду нелегально прибывших мигрантов. Этот план ранее был признан незаконным британским Верховным судом, однако после этого правительства Великобритании и Руанды заключили новое соглашение, включающее определенные гарантии безопасности для мигрантов.

Инициатива продолжает вызывать жаркие дебаты в британском парламенте и разногласия внутри Консервативной партии, где одна часть выступает за жесткие меры по ограничению миграции, а другая настаивает на соблюдении международных норм. Многие критики осуждают эту политику как аморальную и потенциально нарушающую международное право, что может привести к новым проблемам для страны.

Премьер-министр Риши Сунак уже заявил, что не допустит блокирования этого плана иностранными судами и что Великобритания может рассмотреть возможность выхода из Европейского суда по правам человека в случае необходимости.