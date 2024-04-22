Европейский союз планирует ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках 14-го пакета санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём перед началом встречи с коллегами из стран Евросоюза.

Биллстрём также упомянул, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать меры, направленные на сдерживание деятельности российского «теневого флота». Ранее Евросоюз уже ввел эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Несмотря на то, что трубопроводный газ и СПГ не были охвачены запретом, их поставки значительно снизились вследствие военных действий в Украине и повреждений на газопроводах «Северный поток».

Эмбарго на российский газ не было включено в предыдущий пакет санкций ЕС из-за отсутствия единства среди стран-членов по этому вопросу. Австрия и Венгрия все еще в значительной степени зависят от российских поставок газа.

Россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз, уступая только США. Согласно данным аналитической компании Kpler, в 2023 году страны ЕС приобрели более 15 млн тонн российского СПГ, что почти на 40% больше по сравнению с 2021 годом.

По мнению Агентства по сотрудничеству регуляторов энергетических рынков ЕС (ACER), Евросоюзу все еще необходимо импортировать российский СПГ для избежания энергетического шока. ACER отмечает, что ЕС сталкивается с трудностями в поиске баланса между обеспечением энергетической безопасности и стремлением сократить доходы России через уменьшение закупок газа.

По данным СМИ, для обхода международных санкций российские компании применяют механизм использования «теневого флота» — танкеров, которые официально зарегистрированы под флагами стран, не поддерживающих санкции против России. Однако фактически эти суда принадлежат российским компаниям.