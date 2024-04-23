ПОЛИТИКА
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Сторонники Гитлера под арестом
Австрийская полиция задержала четырех немцев, которые отмечали день рождения Адольфа Гитлера возле дома, где он родился
Сторонники Гитлера под арестом
Дом, где родился Адольф Гитлер / Photo: Reuters
23 апреля 2024 г.

Полиция Австрии сообщила, что четыре гражданина Германии в возрасте от 20 до 30 лет были задержаны возле дома, где родился Адольф Гитлер. Инцидент произошел в субботу, когда группа молодых людей положили белые розы в оконные проемы здания. Задержанные также фотографировались, причем одна из женщин показала нацистское приветствие. Полиция заметила группу и доставила их в участок для допроса.

Одна из задержанных утверждала, что ее нацистское приветствие было сделано в шутку. Однако, после проверки ее мобильного телефона, полицейские обнаружили чат, в котором она и другие участники группы обменивались сообщениями и фотографиями на нацистскую тематику.

Правоохранители Австрии заявили, что передадут информацию о четырех задержанных в прокуратуру.

На прошлой неделе в Германии прошел суд над одним из ключевых членов ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Бьорн Хёкке, региональный лидер партии в Тюрингии, обвиняется в использовании нацистского военизированного лозунга. Прокуроры утверждают, что во время предвыборной речи в Мерзебурге в мае 2021 года он использовал фразу «Все для Германии!», которая в стране запрещена как лозунг нацистских штурмовиков.

Швейцарский парламент также принял меры против нацистской и расистской символики. Нижняя палата парламента одобрила законодательные инициативы, запрещающие использование, публичное ношение или демонстрацию символики, которая может способствовать разжиганию ненависти или насилия. В декабре прошлого года эти меры получили одобрение от верхней палаты — Совета кантонов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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