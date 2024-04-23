Во время визита в Бишкек 22 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил мнение, что Кыргызстану следует быть свободным в выборе своих партнеров. Эту позицию он озвучил на брифинге после встречи с главой МИД КР Жээнбеком Кулубаевым.

Посольство Великобритании в Кыргызстане обозначило целью визита придание нового импульса «и без того хорошим двусторонним отношениям» двух стран, а также обсуждение расширения сотрудничества «в областях, представляющих взаимный интерес».

«Мы живем в конкурентном мире. Если мы хотим защищать и продвигать британские интересы, нам нужно быть конкурентоспособными. Центральная Азия находится в эпицентре некоторых из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, и ее будущее процветание крайне важно для Великобритании и региона», — цитирует главу МИД посольство Великобритании в Кыргызстане.

На встрече с кыргызскими коллегами глава британского МИД подчеркнул, что, учитывая богатые водные ресурсы Кыргызстана, важно акцентировать внимание на экологических проектах, особенно в контексте глобальных климатических изменений. В связи с этим Великобритания планирует создать инвестиционный фонд, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса Кыргызстана.

Дэвид Кэмерон также упомянул, что Великобритания активно участвует в частных инвестициях в Кыргызстане, примером чего является строительство стадиона в Бишкеке с участием британских компаний.

В рамках своего визита в Кыргызстан Кэмерон провел встречу с президентом страны Садыром Жапаровым. По данным Администрации президента, в ходе беседы обсуждались перспективы развития кыргызско-британского сотрудничества, включая политические, экономические, инвестиционные, энергетические и транспортные направления.

Также на встрече поднимались вопросы расширения взаимодействия в сферах образования и трудовой миграции. Кроме того, Садыр Жапаров и Дэвид Кэмерон затронули важные вопросы региональной и международной повестки.

Это посещение является первым официальным визитом министра иностранных дел Великобритании в Кыргызстан. В рамках своей недельной поездки по Центральной Азии и Монголии Кэмерон уже побывал в Таджикистане и 22 апреля прибыл в Бишкек. 23 апреля запланирован его визит в Узбекистан.