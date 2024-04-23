В ночь на 23 апреля российские военные осуществили удары по Одессе и Киеву с использованием ракет и беспилотников типа «Шахед». В Одессе в результате этих атак пострадали девять человек, включая двух детей. Об этом сообщили местные власти.

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер уточнил, что среди пострадавших четверо детей. Согласно предварительной информации, среди них двое новорожденных и двое в возрасте 9 и 12 лет.

Раненые дети и трое взрослых получили необходимую медицинскую помощь и в настоящее время находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести. Еще два человека отказались от госпитализации.

«В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, произошло загорание. Нашим спасателям удалось спасти 34 человека, из них трех детей», – написал ранее Кипер.

Во время налета беспилотников местные телеграм-каналы сообщали о сильных взрывах в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов поделился снимками разрушенных двухэтажных домов, поврежденных в результате атаки дронов.

Глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко сообщил, что все «Шахеды», атаковавшие Киев, были успешно сбиты вооруженными силами Украины.

«Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные силы). На данный момент в столице не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших», – сообщается в телеграм-канале киевской администрации.

Сергей Попко указал, что запущенные беспилотники «Шахед» вылетели из Курской области России и вошли в воздушное пространство Киева с юго-западной стороны, пролетев через Сумскую и Черкасскую области.

Воздушные силы Украины заявили об успешном перехвате и уничтожении 15 из 16 беспилотников. Сбитые дроны обнаружены в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.

По данным украинской стороны, российская армия также запустила по Украине две баллистических ракеты «Искандер-М», они сбиты не были. Военные не уточнили, куда они упали.