Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) предупредило о возрастающей угрозе террористических актов в стране на фоне текущих международных кризисов.

По информации контрразведки, наблюдается усиление угроз в области безопасности, которые связаны с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и потенциальными диверсиями со стороны России.

«Деструктивные силы внутри страны и за рубежом активно работают над дестабилизацией нашей демократии и нашего государства. При этом они применяют все возможные средства: шпионаж и кибератаки, усиление влияния и дезинформацию, распространение (ядерных и ракетных технологий. – прим. Ред.) и диверсии, а также государственный терроризм», – заявил глава немецкой спецслужбы Томас Хальденванг.

Глава BfV подчеркнул, что международные кризисы оказывают непосредственное воздействие на внутреннюю обстановку в Германии. По его словам, «такого объема работы не было много лет, а возможно, и вовсе никогда в истории немецкой контрразведки».

Спецслужбы оценивают угрозу диверсий со стороны иностранных государств как «значительно увеличенную». Особую опасность представляет Россия, которая, по словам Хальденванга, может совершать акты диверсий в Германии в ответ на развитие конфликта в Украине.

Хальденванг выразил озабоченность относительно потенциальных попыток России повлиять на исход предстоящих выборов в Европарламент, а также региональных выборов в некоторых федеральных землях Германии. По его словам, существует риск, что Москва может стремиться усилить свое влияние для раскола общества и укрепления позиций политических сил на правом фланге.

Дополнительно он упомянул недавний инцидент с задержанием двух немцев российского происхождения, подозреваемых в разведывательной деятельности и поиске потенциальных целей для совершения диверсий. Эти действия, по мнению ведомства, были направлены против немецкой поддержки Украины.