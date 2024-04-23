На фоне обмена ударами с Израилем Иран решил ужесточить кампанию против диссидентов внутри страны. По данным агентства Reuters, 13 апреля, в день удара по Израилю, власти Ирана начали кампанию «Нур» («Свет»), в рамках которой полиция в нескольких городах начала задержания женщин, обвиняемых в нарушении строгого дресс-кода.

Иранские власти утверждают, что кампания направлена против бизнеса и людей, которые не соблюдают закон о ношении хиджаба — мусульманского одеяния для женщин.

Тегеран утверждает, что у властей «‎возникла необходимость реагировать на требования религиозных граждан‎», которые недовольны растущим числом женщин без хиджабов в общественных местах.

Однако активисты и некоторые политики считают, что цель кампании не столько в том, чтобы принудить женщин носить хиджаб, сколько в том, чтобы подавить инакомыслие в стране.

Согласно иранским законам, женщины в стране обязаны покрывать волосы и носить длинную свободную одежду. Нарушительниц могут публично осудить, оштрафовать или арестовать. После смерти 22-летней Махсы Амини в 2022 году в стране начались протесты против «полиции нравов». Они переросли в самое серьезное политическое противостояние в Иране со времен Иранской революции 1979 года.

Политики-реформаторы, обеспокоенные возможным углублением раскола между властью и обществом, критикуют ужесточение мер. Они считают, что это может привести к еще большему насилию в отношении женщин и девочек.

Кампания «Нур», направленная на соблюдение женщинами строгого дресс-кода, вызвала беспокойство в обществе, отмечает Reuters. В частности, люди напуганы тем, что в городах снова появились полицейские фургоны и жандармы «полиции нравов‎»‎, которых не было на улицах крупных городов на протяжении всего 2023 года.

Иран ударил по Израилю 13 апреля в ответ на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Тогда в результате нападения погибли 13 человек, включая высокопоставленных офицеров Революционной гвардии Ирана.

Власти Ирана в ответ выпустили более 350 дронов и ракет по Израилю. В Тель-Авиве утверждают, что перехватили подавляющее большинство выпущенных снаряды.