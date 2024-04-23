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Британия перестраивается на военные рельсы
Правительство Великобритании пообещало перевести оборонную промышленность страны в режим войны, указав на растущую угрозу глобальной безопасности и призвав страны Европы увеличить расходы на оборону
Британия перестраивается на военные рельсы
Риши Сунак / Фото: соцсети премьера / Others
23 апреля 2024 г.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил сегодня о желании перевести оборонную промышленность на военные рельсы, объявив о дополнительном долгосрочном финансировании производства боеприпасов в размере 10 млрд фунтов стерлингов ($12,43 млрд) в свете продолжающейся войны в Украине.

Это почти вдвое превышает текущие расходы Великобритании на производство боеприпасов. Финансирование будет сосредоточено на производстве ракет ПВО, противотанковых боеприпасов, а также артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Объявленное решение призвано гарантировать, что у военных в случае гипотетической войны не закончатся боеприпасы и ракеты.

«Мы переведем собственную оборонную промышленность Великобритании на военные рельсы. Один из главных уроков войны в Украине заключается в том, что нам нужны более глубокие запасы боеприпасов и чтобы промышленность могла быстрее их пополнять», — подчеркнул премьер-министр.

Сунак также подчеркнул важность того, чтобы европейцы инвестировали в собственную безопасность, а страны НАТО достигли своих обязательств по оборонным расходам в размере 2%.

Объявление было сделано после того, как Сунак обнародовал пакет военной помощи для Украины в размере 500 млн фунтов стерлингов.

В своей речи премьер-министр Великобритании поприветствовал долгожданное решение США одобрить критически важный для Украины пакет помощи, но добавил, что «это не отменяет необходимости для европейцев инвестировать в свою собственную безопасность».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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