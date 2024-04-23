Во Франции задержаны подозреваемые в финансировании террористической организации PKK. Антитеррористические операции прошли в трех провинциях Франции и Бельгии, где были арестованы по меньшей мере 8 человек.

Как сообщила Национальная прокуратура по борьбе с терроризмом Франции, антитеррористическое подразделение Парижского суда в 2020-2024 годах вело расследование преступлений, связанных с PKK.

Расследование велось по обвинениям в причастности к преступной группировке, финансировании терроризма и вымогательстве. Задержания произошли в провинциях Сен-Сен-Дени, Сена и Марна и Буш-дю-Рон.

Аналогичная операция прошла в соседней Бельгии, где правоохранители обыскали офисы телеканалов Sterk TV и Medya Haber TV в Дендерлеу — пропагандистской базы PKK.

Полиция конфисковала компьютеры и документы. Рейды были проведены по запросу Франции в рамках расследования финансирования терроризма.

Операции последовали вскоре после беспорядков, которые устроили около 150 сторонников PKK у Европарламента в Брюсселе. Они пытались прорваться к турецкому посольству, но были остановлены.