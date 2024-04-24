Рейтинг недовольства политикой США в 2023 году во всем мире вырос до 36%, следует из отчета Gallup. Это на 3 процентных пункта выше, чем годом ранее, отмечает агентство по итогам опроса жителей 130 стран мира.

В 2021 году рейтинг одобрения политики США вырос до 45% на фоне прихода в Белый дом президента Джо Байдена. Однако в 2022 году на фоне войны России и Украины и поведения США снизился до 41%.

Одновременно рейтинг неодобрения американского внешнеполитического курса, находившийся на максимуме во время президентства Дональда Трампа, в 2021 году снизился до 33%. В 2022 году рейтинг остался на том же уровне, однако в 2023 году неодобрение США выросло до 36%, отмечает Gallup.

Одна из основных причин этого — односторонняя позиция Вашингтона в поддержку Израиля и отказ поддержать резолюции в Совбезе ООН с призывами к прекращению огня.

Gallup отмечает: одобрение США снизилось даже в Украине на фоне споров в Конгрессе по вопросу финансирования Киева. Республиканцы в Палате представителей выступили против одобрения дополнительной помощи Украине, настаивая, что США должны сосредоточиться на внутренних проблемах, в частности, на незаконной миграции. Нижняя палата Конгресса приняла законопроект о помощи Киеву лишь в середине апреля, согласившись выделить Украине $61 млрд. 24 апреля Сенат Конгресса также одобрил закон — теперь он уйдет на подпись президенту Байдену.

По данным Gallup, 53% опрошенных украинцев одобрили лидерство США — это на 13 процентных пунктов ниже рекордно высокого уровня одобрения в 66%, зафиксированного в 2022 году. Столь рекордный уровень был обусловлен тем, что США стали главным спонсором и защитником Украины на фоне начавшейся войны с Россией. При этом 22% респондентов в Украине не одобрили лидерство США, еще 25% заявили, что не уверены в своем отношении к Вашингтону или отказались отвечать на вопрос.

Уровень одобрения лидерства США снизился и в Финляндии, причем сразу на 13 процентных пунктов, несмотря на то, что в 2023 году эта страна стала частью НАТО.

Опрос Gallup показал, что средний уровень одобрения мирового лидерства США в 2023 году составил 41%. Средний уровень одобрения американской политики последние два года снизился по сравнению с уровнем одобрения в 45% в первый год администрации Байдена.