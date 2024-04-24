Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели совместную пресс-конференцию, посвященную укреплению двусторонних отношений между странами. Президент Эрдоган отметил историческую значимость визита Штайнмайера, совпадающего со 100-летием договора о дружбе между Турцией и Германией.

«Господин Штайнмайер, который хорошо знает Турцию и турок, много раз посещал нашу страну. <...> Однако сегодняшний его визит особенно ценен», — рассказал Эрдоган.

В ходе своего выступления турецкий выразил благодарность за поддержку Германии после землетрясений в Турции 6 февраля и подчеркнул значение визита Штайнмайера в Газиантеп, где он посетил образовательные и жилищные проекты, реализованные с поддержкой Берлина.

Президенты обсудили широкий спектр двусторонних отношений, включая экономику, безопасность, культуру и науку. Турецкий лидер заявил о стремлении увеличить двусторонний торговый оборот с 50 до 60 млрд долларов и подчеркнул важность взаимных инвестиций и сотрудничества в оборонной промышленности: «Мы также хотим продвигать наше сотрудничество в оборонной промышленности в соответствии с духом наших двусторонних отношений и союзничества». Президент выразил надежду, что ограничения в оборонной промышленности будут исключены из повестки дня двух стран. «Надеюсь, отныне мы будем обсуждать не препятствия, а совместное производство», — заявил глава государства.

Президент Турции также затронул важные социальные и культурные вопросы, связанные с турецкой общиной в Германии, отмечая их значительный вклад в жизнь Германии и выразив обеспокоенность растущими антииммигрантскими и исламофобскими настроениями в Европе. Эрдоган высказал надежду на полное расследование и наказание виновных в трагедии в Золингене, где погибли четверо турок, включая двух детей.

Кроме того, обсуждались шаги по улучшению отношений между Турцией и Европейским Союзом, в том числе вопросы таможенного союза и безвизового режима.

«С господином президентом мы также обменялись мнениями о региональных и глобальных событиях», — добавил Эрдоган, уделив особое внимание продолжающемуся насилию в Газе и усилиям по достижению перемирия и гуманитарной помощи палестинскому народу. «По этому случаю мы повторили наш призыв к прекращению беспрецедентного насилия, продолжающегося 200 дней в Газе», — заявил глава Турции.

Президент Эрдоган резко раскритиковал действия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвинив его в стремлении продлить свою политическую карьеру за счет безопасности региона: «Нетаньяху ради продления своей политической жизни подвергает опасности весь наше регион, в том числе собственных граждан».

Турецкий лидер призвал не закрывать глаза на преступления, совершенные Израилем в Газе: «Нельзя потворствовать усилиям израильского руководства по сокрытию совершенных ими в Газе преступлений против человечности и массовых убийств».

Он предупредил, что продолжающиеся израильские нападения несут угрозу региональному и глобальному миру, упомянув недавнюю эскалацию напряженности между Ираном и Израилем. Глава государства заявил, что с самого начала Турция заняла «решительную, гуманную и смелую позицию» по палестино-израильскому конфликту.

Он выразил решимость наращивать усилия для достижения перемирия, а также для доставки бесперебойной гуманитарной помощи палестинскому народу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Турция прекратила интенсивные торговые отношения с Израилем. «Мы больше не поддерживаем интенсивные торговые отношения с Израилем, с этим покончено», — ответил глава государства на вопрос журналиста.

Турецкий лидер осудил действия Израиля в секторе Газа, отметив большое число жертв среди палестинского населения: «В настоящее время число погибших в результате нападений Израиля на Газу, к сожалению, достигло 45 тыс. Число раненых достигло 75 тыс.».

Глава государства призвал Германию и другие западные страны осознать масштабы разрушений в Газе, которую он назвал «стертой с лица земли». По его словам, Израиль имеет значительное военное превосходство: «Израиль и Газа несопоставимы в плане оружия, боеприпасов, техники».

Эрдоган подчеркнул поддержку Запада Израилю и отсутствие возможностей у Газы для противостояния нападениям. Он также упомянул усилия Турции по обмену заложниками: «Мы сейчас прилагаем усилия, ведем борьбу за обмен заложниками. Надеемся, что добьемся успеха в этом обмене».

Помимо этого, Эрдоган выразил надежду на успех турецкой национальной футбольной команды на предстоящем Чемпионате Европы по футболу 2024 года в Германии и подчеркнул желание видеть усиленное сотрудничество в борьбе с терроризмом, особенно с организациями, угрожающими безопасности турецкого народа. «Мы ожидаем большей поддержки и солидарности от германских властей в борьбе с терроризмом», — сказал турецкий лидер.

*** 14:35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Президентском комплексе в Анкаре.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Президентском комплексе в Анкаре. В честь приезда высокопоставленного гостя состоялась официальная церемония встречи с участием почетного караула.

Всадники сопроводили машину Штайнмайера до протокольного входа, где его встретил президент Турции. После того как лидеры заняли свои места, прозвучали национальные гимны Турции и Германии. Штайнмайер поприветствовал почетный караул словами: «Здравствуй, солдат».

На торжественном мероприятии присутствовали флаги и военнослужащие, символизирующие 16 исторических тюркских государств. Эрдоган и Штайнмайер пожали друг другу руки перед турецким и германским флагами и сфотографировались для прессы.

После встречи один на один президенты проведут переговоры с участием делегаций двух стран и совместную пресс-конференцию. Вечером президент Эрдоган устроит официальный ужин в честь германского коллеги.

*** 13:10

Анонсирована встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера в Анкаре.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган примет президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Последний находится с официальным визитом в Турции. Встреча состоится в президентском комплексе в Анкаре, столице Турции. Об этом говорится в заявлении Управления коммуникаций Администрации президента Турции, опубликованном в среду.

В ходе официальных встреч будут обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Германией, а также оценены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества двух государств.

Как ожидается, в центре внимания сторон также будут ситуация в секторе Газа и военная агрессия Израиля, текущая ситуация в регионе, а также последние события в продолжающейся войне между РФ и Украиной. Кроме того, президенты намерены обсудить отношения между Турцией и Евросоюзом и вопросы глобальной повестки.

Штайнмайер прибыл в Стамбул в понедельник в рамках официального визита в страну. Приезд президента ФРГ приурочен к 100-летию установления дипломатических отношений между странами. Франк-Вальтер Штайнмайер также посетил провинцию Газиантеп, чтобы выразить солидарность с местными жителями, пережившими трагедию после мощных землетрясений в начале 2023 года.