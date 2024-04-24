Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил во вторник, что его страна несет ответственность за преступления, совершенные в период трансатлантической работорговли и эпохи колониализма. Он также выразил мнение о необходимости возмещения ущерба.

На протяжении более четырех веков по меньшей мере 12,5 млн африканцев были похищены, насильно перевезены через моря купцами из Европы и проданы в рабство. Выжившие в плавании были впоследствии принуждены к рабскому труду на плантациях в Америке, в основном в Бразилии и на Карибах. Португалия продала в рабство около 6 млн африканцев — больше, чем любая другая европейская страна. Однако до сих пор бывшая колониальная империя не признавала свое прошлое, а о ее роли в трансатлантической работорговле практически не рассказывали в школах.

Выступая на мероприятии с участием иностранной прессы во вторник, Ребелу де Соуза сказал, что Португалия «берет на себя полную ответственность» за ошибки прошлого и что эти преступления, включая колониальную резню, имели «цену».

«Мы должны заплатить за это. <…> Есть ли действия, которые не были наказаны, а виновные не были арестованы? Есть ли товары, которые были разграблены и не возвращены? Давайте посмотрим, как мы можем это исправить», — заявил португальский лидер.

Идея выплаты репараций или иного возмещения ущерба за трансатлантическое рабство набирает обороты во всем мире, включая усилия по созданию специального трибунала по этому вопросу. Активисты говорят, что репарации и государственная политика по борьбе с неравенством, вызванным прошлым Португалии, включая системный расизм, являются необходимостью.

В прошлом году Ребелу де Соуза уже заявлял, что Португалия должна извиниться за трансатлантическую работорговлю и колониализм. В этот вторник он заявил, что признание прошлого и принятие ответственности за него важнее, чем извинения.

«Извиниться - это самое простое», - сказал он.