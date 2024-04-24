Правящая партия Тайваня намерена снести почти 800 статуй Чан Кайши, китайского военного диктатора, который правил островом с 1950 по 1975 годы в условиях чрезвычайного положения.

В 2018 году правительство Тайваня создало комитет по вопросам правосудия переходного периода для расследования правления бывшего генералиссимуса. Одна из первых рекомендаций комитета — убрать тысячи статуй Чана Кайши из общественных мест. При этом их не планируется уничтожать: статуи аккуратно перемещают в парк в северном Тайбэе.

Член кабмина Ши Пу заявил, что МВД готово в краткие сроки убрать все оставшиеся на острове 760 статуй диктатора — ранее их было более 1 тыс.

В течение многих лет правительство Тайваня и общество были вовлечены в дебаты о том, что делать с многочисленными памятниками правителю, в частности с самой большой статуей в Мемориальном зале Чан Кайши в Тайбэе. Это скульптура высотой более 6 метров, которую охраняет почетный караул военной полиции. При этом решение правительства столкнулось с критикой со стороны Министерства обороны.

Силовое ведомство настаивает, что военные продолжат чтить Чан Кайши, который считается основателем военных академий в Китае, а затем на Тайване.

Дебаты о наследии Чанга в значительной степени разделены по партийным линиям: правящая Демократическая прогрессивная партия выступает за отказ от продолжающихся почестей и снос памятников. В то же время традиционная партия Чана Кайши — Гоминьдан, ныне находящаяся в оппозиции, обвиняет правящий альянс в желании стереть историю. Наследие генералиссимуса уже давно стало предметом политических споров на Тайване.

В конце гражданской войны в Китае в 1949 году Гоминьдан и миллионы его сторонников бежали на Тайвань, где основали Китайскую Республику. Чан Кайши десятилетиями правил населением Тайваня вплоть до своей смерти в 1975 году, когда власть перешла к его сыну. Под управлением диктатора на острове были репрессированы более 140 тыс. человек, еще 3000–4000 казнены за фактическую или предполагаемую оппозицию Гоминьдану.