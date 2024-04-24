Турецкая корпорация телерадиовещания (TRT) объявила, что 25-26 апреля 2024 года в Стамбуле состоится Первый саммит телерадиовещания для испаноязычных стран и одновременно будет запущена новая цифровая новостная платформа TRT Español.

Данный саммит станет площадкой для обсуждения роли нейтральной журналистики, ожиданий общественности, международных отношений и влияния СМИ на политику.

Саммит начнется с семинара для журналистов из испаноязычных стран на тему «Международная журналистика», который пройдет 25 апреля. В мероприятии примут участие делегаты из 18 испаноязычных стран, включая Испанию, Мексику, Колумбию, Аргентину, Перу, Венесуэлу, Гватемалу, Эквадор и Боливию. В общей сложности ожидается участие 17 генеральных директоров, 21 журналиста, 16 менеджеров, а также 40 студентов из Латинской Америки и Испании, обучающихся в Турции.

На следующий день, 26 апреля, планируется официальный запуск TRT Español. Мероприятие откроется выступлениями директора Управления коммуникаций Администрации президента Турции профессора Фахреттина Алтуна и генерального директора TRT профессора Мехмета Захида Собаджы.

Под слоганом «Место, где ценится человек» TRT Español стремится соединить две культурные вселенные через независимый новостной подход и предложить свой уникальный взгляд на события в мире.

TRT Español будет транслировать новости и контент, специально разработанный для испаноговорящей аудитории, которая составляет более полумиллиарда человек по всему миру.

После торжественного открытия платформы TRT Español 26 апреля день продолжится серией панельных сессий с участием авторитетных экспертов. Обсуждения будут касаться использования телесериалов в качестве инструмента для углубления взаимопонимания между Турцией и странами испаноязычного мира, перспектив и проблем в сфере общественного вещания и двусторонних связей, а также роли мирового информационного пространства в построении глобального согласия и справедливости.