ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
TRT Español: голос Турции для испаноговорящего мира
TRT проведет Первый саммит телерадиовещания для испаноязычных стран в Стамбуле, где анонсируется запуск TRT Español
TRT Español: голос Турции для испаноговорящего мира
TRT проведет Первый саммит телерадиовещания для испаноязычных стран, где анонсируется запуск TRT Español / Others
24 апреля 2024 г.

Турецкая корпорация телерадиовещания (TRT) объявила, что 25-26 апреля 2024 года в Стамбуле состоится Первый саммит телерадиовещания для испаноязычных стран и одновременно будет запущена новая цифровая новостная платформа TRT Español.

Данный саммит станет площадкой для обсуждения роли нейтральной журналистики, ожиданий общественности, международных отношений и влияния СМИ на политику.

Саммит начнется с семинара для журналистов из испаноязычных стран на тему «Международная журналистика», который пройдет 25 апреля. В мероприятии примут участие делегаты из 18 испаноязычных стран, включая Испанию, Мексику, Колумбию, Аргентину, Перу, Венесуэлу, Гватемалу, Эквадор и Боливию. В общей сложности ожидается участие 17 генеральных директоров, 21 журналиста, 16 менеджеров, а также 40 студентов из Латинской Америки и Испании, обучающихся в Турции.

На следующий день, 26 апреля, планируется официальный запуск TRT Español. Мероприятие откроется выступлениями директора Управления коммуникаций Администрации президента Турции профессора Фахреттина Алтуна и генерального директора TRT профессора Мехмета Захида Собаджы.

Под слоганом «Место, где ценится человек» TRT Español стремится соединить две культурные вселенные через независимый новостной подход и предложить свой уникальный взгляд на события в мире.

TRT Español будет транслировать новости и контент, специально разработанный для испаноговорящей аудитории, которая составляет более полумиллиарда человек по всему миру.

После торжественного открытия платформы TRT Español 26 апреля день продолжится серией панельных сессий с участием авторитетных экспертов. Обсуждения будут касаться использования телесериалов в качестве инструмента для углубления взаимопонимания между Турцией и странами испаноязычного мира, перспектив и проблем в сфере общественного вещания и двусторонних связей, а также роли мирового информационного пространства в построении глобального согласия и справедливости.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us