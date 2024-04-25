Соединенные Штаты предупредили Пакистан о риске санкций после заявлений о расширении сотрудничества в области безопасности и экономики с Ираном во время визита президента Эбрахима Раиси.

Раиси — первый иранский президент, посетивший Пакистан за последние 8 лет. Во время его встреч с официальными лицами Исламабада стороны заявили о планах увеличить объем торговли с 2 до 10 млрд долларов в течение пяти лет. МИД Пакистана сообщил о договоренностях сотрудничать в энергетическом секторе, включая торговлю электроэнергией и инфраструктурные проекты.

Госдеп США во вторник предостерег правительство Пакистана от заключения деловых сделок с Ираном.

«Мы советуем всем, кто подумывает о заключении сделок с Ираном, помнить о риске санкций. Впрочем, решать правительству Пакистана — какую внешнюю политику проводить», — заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Ведант Патель.

Широкий список видов деятельности, связанных с Ираном, может привести к санкциям США. Правила также запрещают деловые отношения с иранскими финансовыми учреждениями.

Проект совместного газопровода Пакистана и Ирана оказался заморожен на более чем 10 лет из-за политических потрясений и международных санкций. Трубопровод должен был протянуться более чем на 1900 км от иранского газового месторождения Южный Парс до Пакистана. Пакистан испытывает растущие потребности в энергии.

Иран заявил, что уже инвестировал 2 млрд долларов в строительство газопровода на своей стороне границы, что делает его готовым к экспорту. Однако с пакистанской стороны проект еще не запущен из-за рисков американских санкций. В прошлом месяце Пакистан заявил, что попытается получить от США разрешение на строительство трубопровода на своей территории.

Усилия Вашингтона по ограничению доходов Ирана от нефти и нефтепродуктов продолжаются уже не первое десятилетие. США ввели санкции против сотен юридических и физических лиц в Иране, в том числе центрального банка и правительственных чиновников. Они были обвинены в материальной поддержке Революционной гвардии Ирана и вооруженных группировок, включая ливанскую «Хезболлу» и йеменских хуситов.

Эксперты считают, что Исламабад и Тегеран изучают «нестандартные» подходы к расширению сотрудничества, например, через бартер и приграничные рынки.

В это же время Исламабад, находясь в тяжелом экономическом положении, ищет помощи у таких ключевых партнеров, как Саудовская Аравия, ОАЭ и США. Все три государства считаются соперниками Ирана. В этом месяце пакистанский премьер Шебхаз Шариф был в Саудовской Аравии, где встречался с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. В ближайшие дни ожидается его очередной визит в королевство.