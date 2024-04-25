Помимо укрепления своих вооруженных сил, Швеция начала модернизировать порты, дороги, железнодорожные сети, больницы и убежища, пишет агентство Bloomberg. Все это часть подготовки Стокгольма к возможному российскому вторжению.

Наиболее уязвимой остается шведская энергосистема, во многом из-за географического положения и устаревших станций. У королевства есть 16 тыс. км линий электропередач, которые соединяют промышленные заводы на севере страны с главными городами на юге. Кабели проходят через густые леса, покрывающие около двух третей ландшафта. Это делает шведскую сеть более уязвимой для диверсий, чем во многих других европейских странах, и Швеция должна быть готова к сбоям, заявила Вера ван Зеест, старший преподаватель Шведского университета обороны.

«Критическая инфраструктура, такая как, например, электрическая сеть, часто становится главной целью во время войны», — отмечает ван Зеест. Она привела в пример Украину, где Россия с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года повредила более половины энергетических объектов. Особенно критическими эти атаки были в зимние месяцы.

В марте текущего года РФ усилила атаки по энергоструктуре Украины, уничтожив крупнейшую Трипольскую ТЭС в Киевской области.

На этом фоне власти Швеции расконсервируют энергетические объекты, которые планировалось снести. Так, в Мальме закрытую электростанцию рядом с проливом Эресунн собирались демонтировать. Однако война в Украине изменила политику. Оператор сети заявил, чтобы объект в Мальме снова заработает в качестве аварийной установки на случай отключения электроэнергии.

Загадочные атаки на газопроводы «Северный поток» в Балтийском море подчеркивают опасность гибридной войны, включая так называемые атаки под ложным флагом или другие с правдоподобным отрицанием.

К концу 2028 года около 1000 квалифицированных шведов должны быть готовы помочь защитить энергоснабжение в рамках обязательной гражданской службы. В Швеции на протяжении 30 лет не было обязательной воинской повинности, но в этом году ее ввели вновь.

Правительство страны заложило около $510 млн на гражданскую оборону на 2024 год — это почти в три раза больше, чем в 2021 году.