Парламент ЕС принял в четверг резолюцию «О попытках восстановить закон об иностранном влиянии в Грузии и ограничениях для гражданского общества». «За» проголосовали 425 депутатов, «против» — 25.

Исходя из текста документа, Европейскому союзу следует отложить переговоры с Тбилиси о вступлении в ЕС до момента, пока «закон об иноагентах» не будет изъят «из правовой системы Грузии».

Законодательный орган ЕС также призвал Еврокомиссию оценить и озвучить промежуточную оценку шагов, которые Грузии надлежит предпринять для продолжения процесса евроинтеграции.

Евродепутаты также одобрили голосованием поправки к проекту совместного документа. Они предполагают санкции в отношении олигарха Бидзины Иванишвили, создателя правящей партии «Грузинская мечта», который считается «серым кардиналом» грузинской политики.

Кроме того, поправки предусматривают возможный пересмотр Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, который действует с марта 2017 года.

Резолюция Европарламента также призывает грузинское правительство освободить второго президента Грузии Михаила Саакашвили и дать ему возможность выехать за границу на лечение.

Законопроект об «иноагентах» вносится в парламент Грузии уже во второй раз. Годом ранее он был отозван после масштабных протестов.