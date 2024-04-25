Глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул находится в Стамбуле для участия в заседании Административного совета Союза муниципалитетов тюркского мира. На мероприятии она представила Гагаузскую автономию и выступила с инициативой проведения следующего заседания в автономии.

«Во время заседания выступила с инициативой о проведении следующего заседания этой международной организации на территории Гагаузии. Для нас это очень важно в текущей ситуации — когда автономия переживает самые тяжелые моменты за все 30 лет функционирования Гагаузии», — написала Гуцул в Telegram-канале.

По ее словам, «впервые в Молдове к власти пришли президент и правящая партия, которые последовательно ликвидируют Гагаузскую автономию».

В своем сообщении она упомянула слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «нас не 150 тысяч, а более 200 миллионов».

В последние месяцы глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул активно выступает против проевропейского курса властей Молдовы и сближения с Румынией. Она призывает к укреплению связей с Россией и критикует Кишинев за «попытки ограничить автономию Гагаузии».

Недавно Гуцул побывала в Москве, где вместе с беглым политиком Иланом Шором объявила о создании блока «Победа-Виктория». Блок поддерживает вступление Молдовы в ЕАЭС и выступает против евроинтеграции.

24 апреля она заявила, что Гагаузия выступает против разрыва отношений с Россией, в чем обвинила молдавские власти.

Ранее Гуцул обвинила Кишинев в намерениях ликвидировать Гагаузскую автономию. Она допустила возможность провозглашения независимости в случае объединения Молдовы и Румынии.