Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от потенциальной угрозы для существования Европы. Об этом французский президент заявил в ходе выступления в университете Сорбонны.

«Мы должны осознавать тот факт, что наша Европа сегодня смертна, она может умереть. Все зависит от нас», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что Европа успешно выстояла перед лицом многочисленных кризисов, включая конфликт в Украине, производство вакцин и энергетические вызовы, однако остается слишком медлительной и недостаточно амбициозной.

Также Макрон выступил с заявлением о необходимости укрепления оборонного потенциала Европы. Он призвал создать «мощную Европу», способную обеспечить свою безопасность, в том числе в киберпространстве, и восстановить стратегическую автономию континента.

Макрон предложил партнерам по ЕС сформировать «европейскую оборонную инициативу» для противодействия российским ракетным угрозам, которая могла бы включать создание системы противоракетной обороны. По его словам, Европе необходима надежная защита, и хотя НАТО играет важную роль, континенту требуется собственная система обороны.

Французский лидер подчеркнул, что Россия не должна одержать победу в войне против Украины, поскольку это условие безопасности Европы. Он заявил, что помощь Украине не должна иметь ограничений.

Макрон также призвал Европу восстановить полный контроль над своими границами и создать политическую структуру для решения вопросов миграции, безопасности, борьбы с организованной преступностью и терроризмом.

В экономической сфере президент Франции ставит цель сделать ЕС мировым лидером к 2030 году посредством «целевых стратегий финансирования» в пяти «стратегических секторах будущего», включая искусственный интеллект, новые источники энергии и космическую отрасль.

Макрон выразил обеспокоенность тем, что США и Китай перестали соблюдать правила международной торговли, субсидируя ключевые отрасли. По его мнению, если только Европа будет придерживаться этих правил, «это не сработает».

По его словам, Европа «должна показать, что она ни в коем случае не является вассалом Соединенных Штатов и что она умеет вести диалог со всеми другими регионами мира».

Консервативная речь Макрона расценивается как попытка переломить ситуацию перед выборами в Европарламент. Ставка французского лидера на консерватизм прозвучала на фоне отставания его партии «Возрождение» от правых сил перед выборами в Европарламент 9 июня. Партия Марин ле Пен опережает центристов примерно на 10%. Аналитики отмечают, что поражение партии Макрона на выборах может привести к требованиям о роспуске национального парламента Франции.