Министры иностранных дел Казахстана и Великобритании Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран, сообщает пресс-служба Акорды.

«Сегодня мы вместе с министром иностранных дел Казахстана подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мы намерены укрепить наше взаимодействие в сферах энергетики, образования, бизнеса, культуры, а также усилить связь между нашими народами», — заявил Кэмерон.

Министр иностранных дел Великобритании объявил о выделении 50 млн фунтов стерлингов (приблизительно 62 млн долларов США) на проекты развития в странах Центральной Азии на ближайшие три года. Данные средства будут направлены на стимулирование регионального роста и укрепление экономической стабильности, а также на углубление торговых отношений и сотрудничества между странами региона.

«Центральная Азия находится в эпицентре одних из самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали его будущему процветанию», — отметил Кэмерон.

Глава британского МИД также рассказал о поддержке инициатив, направленных на расширение глобальных возможностей для молодежи. В частности, Великобритания предоставит учителям английского языка в регионе доступ к специальным учебным материалам, разработанным Британским советом. Кроме того, объем бюджета и финансирование стипендий для казахских студентов, желающих обучаться в Великобритании, будут увеличены вдвое.

«Уверен, этот всеобъемлющий документ заложит качественно новую основу для расширения нашей многогранной двусторонней повестки», — подчеркнул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Великобритания находится среди десяти крупнейших инвесторов Казахстана. Годовой объем двусторонней торговли между странами достигает 2,6 млрд фунтов стерлингов.