Полиция провела серию жестких задержаний участников акции солидарности с Палестиной в университете Эмори в американском штате Джорджия. Это первый случай, когда полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митинга.

Студенты разбили лагерь во дворе университета в знак солидарности с Палестиной и против полицейского тренировочного центра Cop City в Атланте. Также учащиеся призвали университет разорвать связи с Израилем.

«Мы — студенты из нескольких университетов Атланты и члены сообщества, выступающие против Cop City и геноцида палестинцев со стороны американского империализма. Мы требуем полного отказа от инвестиций со стороны всех колледжей и университетов Атланты в израильский апартеид и Cop City», — говорится в заявлении студентов.

Протестующие обвинили университет в том, что он «соучаствует в геноциде и милитаризации полиции», а борьба протестующих против Cop City «связана с глобальными движениями против репрессивной государственной практики, особенно с палестинской борьбой за освобождение».

Видео, размещенные в интернете, показывают, как студенты мирно собираются вокруг лагеря, а организатор обращается к толпе. Среди лозунгов — «‎Остановите насилие в Газе»‎ и «‎Хватит убивать детей»‎.

«Это университет Эмори. Те, кто смазывает шестерни военной машины, думают, что эта предсказуемая риторика подорвет общественную поддержку смелых действий в Эмори. Они ошибаются», — заявили организаторы.

Несмотря на мирный характер акции, полиция ворвалась на территорию кампуса и начала задерживать участников. На одном видео видно, как несколько офицеров удерживают человека, пока его бьют электрошокером. На другом видео офицер арестовывает Ноэль Макафи, председателя университетского философского факультета.

Студенческая газета университета Эмори, Emory Wheel, сообщила, что офицеры применили против толпы слезоточивый газ. Atlanta Community Press Collective, местное независимое издание, также сообщило о применении слезоточивого газа против толпы, помимо использования электрошокеров и резиновых пуль против протестующих.